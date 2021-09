Kooveen miesten mielessä vain ja ainoastaan nousupaikka liigaan – ”Kaikki tekeminen tähtää siihen”

Salibandy

Pitkä odotus päättyi sunnuntaina 12. syyskuuta, kun miesten Divarin kausi pyörähti taas vauhtiin. Asetelma Kaupissa käytyyn taistoon oli herkullinen, sillä panoksena oli Tampereen herruus Kooveen isännöidessä tällä tasolla taipaleensa aloittanutta Soittorasian edustusta.

Ennakoissa ei suurta menestystä vierailijoille luvattu, olivathan vastakkain kauden kärkipäähän veikattu ja liigakokemusta pullisteleva kestomenestyjä sekä tällä tasolla täysin noviisi sarjanousija. Kenties odotusten vastaisesti koitoksesta muodostui ihan tiukka taistelu, jonka Koovee ratkaisi edukseen kolmannessa erässä loppuluvuin 10–6.

Tämän jälkeen Koovee on ehtinyt huhkia neljä ottelua lisää, näistä on tullut kaksi voittoa ja kaksi tappiota, joista toinen jatkoajalla. Soittorasian saldona puolestaan on vielä yksi voitto, yksi jatkoaikavoitto sekä kaksi tappiota.

Koovee vaanii nyt viiden kamppailun jälkeen sarjan kakkosena, Soittorasia yhdeksäntenä. Kooveelaisten leirissä on alkutaipaleen pistemenetyksistä huolimatta vakaa luotto kauden suureen tavoitteeseen:

”Joukkueen kuntohuippu on suunniteltu pitkiin pudotuspeleihin. Varalassa treenataan kovaa, nostellaan rautaa ja kaikkea muutakin fysiikkavalmentajan komennossa. Päivänselvä tavoite on liiganousu, kaikki tekeminen tähtää nyt siihen”, kommentoi Kooveen luotsi Juha Kurki.