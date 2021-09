Matias Salonen upeasti kuudenneksi Itävallan radalla – Mersulla kiitävä sarjatulokas teki nousujohteisen viikonlopun

Rata-autoilu

Saksan DTM-ratasarjan Trophy-luokassa kilpaileva Matias Salonen viiletti viikonloppuna 4.–5. syyskuuta Itävallan Red Bull Ringillä sijoille 7 sekä 6. Etenkin sunnuntain startti oli tulokaskauttaan tekevältä pirkanmaalaiselta hieno näytös.

CV Performance Group -tallin Mercedes-AMG GT4:lla ruudusta kymmenen matkaan lähtenyt Matias joutui alkukiihdytyksessä pussiin, ja oli pudonnut ensimmäisestä mutkasta tullessa sijalle 16. Kuuden kierroksen jälkeen Salonen oli noussut jo viisi pykälää ja kahta kierrosta myöhemmin yhdeksännelle sijalle.

Kovan kirin urakoinut 18-vuotias kuski ylitti ruutulipun lopulta kuudentena. Viides sija jäi Lempäälän nuorukaiselta ainoastaan kahden sekunnin kymmenyksen päähän.

– Oli rankka kisa. Sain todella huonon lähdön, jouduin sisämutkassa pussiin, kun edellä ajaneesta Audista lensi jäähdytysnesteet ulos, kertasi Matias.

– Meillä oli kuitenkin loistava auto sekä vauhti tänään. Sain ajettua yhteen sektoriin purppuraa eli olin kisan nopein. Startti jäi harmittamaan. Jos jono olisi vetänyt, olisin kamppaillut palkintopallisijasta.

Lauantain koitokseen Salonen ampaisi ruudusta kymmenen ja kipusi ensimmäisen mutkan jälkeen kahdeksanneksi.

– Sain ajettua lauantainakin nousujohteisesti. Seitsemäs sija oli ihan ok. Tasainen ja hyvä viikonloppu kaiken kaikkiaan. Jokaisella jaksolla rata tuli tutummaksi ja automme säädöt kohenivat merkittävästi. Myös itse löysin ajamiseeni pieniä asioita, joiden avulla sain pudotettua kierrosajoista kymmenyksiä pois, Salonen iloitsi.

DTM Trophy jatkuu Hollannin Assenissa 17.–19. syyskuuta. Vakioautojen klassikkoratasarjan kautta on jäljellä kolme viikonloppua ja kuusi osakisaa.

– Tästä on hyvä jatkaa Hollantiin. Meillä on tiimi, jossa on tietotaitoista väkeä töissä. He tekevät palautteen jälkeen asiat oikeaan suuntaan. Se on minulle tosi iso apu varsinkin kun ajan ensimmäistä kauttani kilpaa isoilla autoilla, muistutti Matias.