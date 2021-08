Nuoria pyhimyksiä tulessa myös Saintsin miesten edustuksessa, tamperelaisseuran juniorityö tuottaa tulosta laajalla rintamalla

Jenkkifutis

Tampere Saintsin riveistä löytyy junnujoukkueita haarukassa U11–U20. Kaikilla muilla ikäluokilla kausi rullaa täydessä vauhdissa, paitsi alle 20-vuotiailla, joiden ykkösdivisioonan pariin päästään vasta syyskuun loppupuolella.

U11- sekä U13-pyhimykset ovat päässeet testaamaan taitojaan tositoimissa otteluiden vihdoin alettua, alle 13-vuotiaat ykkösdivarissa ja alle 11-vuotiaat turnausmuotoisissa tapahtumissa. Päävalmentaja Tuukka Lammin hiomilla kuvioilla on aiheutettu hämmennystä kesän koitoksissa, niin hyökkäys- kuin puolustuspelissä.

Ottelut ovat osoittaneet joukkueiden hyökkäyksen virtaavan Tammerkosken lailla, pyhimysten vahvuudeksi mainittakoon myös graniitinluja puolustus ja mahtava joukkuehenki.

Saintsin puolustuksen koordinaattorin Niko Vähäkytän kirjasta on taiottu salpalinja, jonka läpäisemisessä vastustajilla on suuria vaikeuksia, sekä ilmatorjunta, joka tyrehdyttää heittopelit.

Tavoitteena Saintsin U13-junioreilla on divarin voitto, joka ratkeaa 25.9. Pyynikillä kauden päättävässä turnauksessa. U11-nuorilla pääpainona on tutustua eri pelipaikkoihin ja saada paljon onnistumisen kokemuksia.

Samuel Kaltto (vas.) ja muut U15-pyhimykset taistelivat komeasti Lahden panttereita vastaan Pyynikillä elokuun alussa, mutta joutuivat taipumaan lopulta luvuin 34–68.

Pyhimysten U15-ryhmä aloitti ykkösdivarikautensa heinäkuun puolivälissä Helsingissä Roostersia vastaan. Loukkaantumisista kärsinyt Saints taisteli loppuun asti, mutta tuliaisina oli karu 0–62-tappio.

Kauden kotiavaus käytiin 1. elokuuta, kun vastaan asettui Lahti Panthers. Jälleen Saints kärsi otteluun valmistauduttaessa loukkaantumisista. Kamppailu oli paikoin hyvinkin tiukka ja maaleja tehtiin tasaiseen tahtiin, mutta tamperelaisten sarakkeeseen jäi lopulta selvä 34–68-tappio.

Koitokset jatkuvat sunnuntaina 22.8. Hyvinkäällä Falconsin vieraana sekä kotikentällä 5.9. Pori Bearsia vastaan. Tamperelaiset tavoittelevat edelleen jatkopaikkaa pudotuspeleihin luotsi Henri Toimisen johdolla.

U17-pyhimysten joukkue on tehnyt tänä kesänä yhteistyötä Hämeenlinna Tigersin kanssa. Myös Pori Bears on edustettuna kokoonpanossa. Saintsin kausi ykkösdivarissa on ollut loistava, vain voittoja eikä yhtään päästettyä pistettä, tällä hetkellä maalierona komeilee murskaava 116–0.

Numerot voisivat olla rajummatkin, mutta päävalmentaja Henri Laineen ryhmä on arvostanut vastustajiaan ja toiminut hyvän tavan mukaisesti.

Lauantaina 21.8. pyhimykset vievät alkusarjan päätökseen Panthersin vieraana Hämeenlinnassa. Saints on jo varmistanut paikan finaaliin, ja varmistaisi kesyttämällä pantterit myös kotiedun loppuotteluun.

U17-riveistä viisi pyhimysten omaa kasvattia on lyönyt itsensä läpi lisäksi seuran miesten edustukseen. Severi Hämäläinen, Eerik Tavasti, Roope Jukko, Juho Angervo ja Henri Illikainen ovat saaneet nuoresta iästään huolimatta hienosti peliaikaa aikuisten ykkösdivarissa.

Luotsi Laine on ylpeä kasvateistaan, vuosien työ on tuottanut taitavia junioreita, jopa nuorten maajoukkueisiin asti.