Pyhimykset varmistivat paikkansa pudotuspeleihin – ”Tarkoitus on luoda voittamisen kulttuuri Tampereelle ja suunta on nyt oikea”

Jenkkifutis

Ykkösdivisioonaa hallitsevat Saintsin miehet pitivät pintansa sunnuntaina Kotkassa Eaglesia vastaan ja nappasivat tasaisen kamppailun nimiinsä numeroin 34–21 (14–14).

Koitoksen alku oli vieraille viime otteluista tuttuun tapaan hieman vaikea, ratkaiseva kaula Tampereen kokoonpanolle tuli vasta toisella puoliskolla. Saintsin puhdas voittokanta siis säilyi, kahden sarjapisteen potti oli pyhimyksille viides putkeen.

– Puolustuksemme pelasi aivan uskomattoman matsin. Kotka on meille kauden ykköshaaste, ja nyt ollaan voitettu joukkue kahdesti. Varma pudotuspelipaikka on jo meidän hallussa ja taitaa olla varma kotietukin, pyhimysten päävalmentaja Hannes Mattila iloitsi.

– Tämä on ensimmäinen kerta todella pitkään aikaan, kun ollaan oltu runkosarjassa näin vahvoilla. Tuntuu kyllä hemmetin hyvältä.

– Joukkue on ollut tiukassa iskussa tänä vuonna, olemme onnistuneet kaivamaan itsemme ulos vaikeistakin paikoista. Tarkoitus on luoda voittamisen kulttuuri Tampereelle ja suunta on oikea. Puhdasta putkea tavoitellaan ja jännitetään kovasti, kertoi Mattila.

Saints palaa kotikentälleen sunnuntaina kello 15, kun vieraaksi Pyynikille saapuu East City Giants Helsingistä. Jättiläiset ovat tosin taipuneet tällä kaudella Saintsille lukemin 0–89, joten on mahdollista, että pyhimykset haluavat hakea pyhänä jonkinlaista yhden ottelun piste-ennätystä.