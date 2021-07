Manse PP:n nuori ryhmä päihitti sarjakärjen miesten taistoissa ja nappasi ensimmäisen täyden potin poikien puolella

Pesäpallo

Manse PP teki tylyn vierailun perjantaina 16. heinäkuuta Kankaanpäähän. Kauden ensimmäinen täysi pistesaalis poikien Superpesiksessä matkasi Tampereelle voittolukemin 2–0 (9–2, 9–2), mikä oli maistuvaa mannaa monissa vaikeuksissa tuskailleen ryhmän laariin.

– Sieltä se kolmen pisteen potti tähänkin sarjaan saatiin. Sisäpeli rullasi mukavasti, turhia paloja ei montaa tullut, mikä taas antoi mahdollisuuden pyörittää peliä juuri kuten haluamme. Tilanteet tulivat oikeille miehille, pääkotiuttajilla jokaisella kolme lyötyä sekä Elmeri Tuukkasella kuusi, kommentoi Mansen pelinjohtaja Turo Lauttamus.

– Jos me kotiutetaan 68 prosentin teholla ja tilannetta saataisiin edes liki tällainen määrä, niin useammin oltaisiin voitosta kamppailtu. Tänään olisi ollut mahdollista lyödä rumemmatkin lukemat tauluun, mutta taustalla se oman pelin nuhaisuus ja lyöntien laatu syövät hieman onnistumisia. Toivottavasti tämä hieman avasi taas poikien itseluottamuksen arkkua.

Mansen joukkio jatkoi urakkaansa suomensarjan puolella lauantaina 17. heinäkuuta Jokioisilla, kun vastassa oli kokeneita pelimiehiä täynnä oleva kärkiporukka Koetus. Altavastaajana otteluun lähteneet tamperelaiset taistelivat kaikkien yllätykseksi voiton kotiutuslyöntikilpailun jälkeen numeroin 2–1 (0–5, 10–2, 3–3, 3–2).

– Avausjakso oli heikkoa suorittamista, mutta komea tasonnosto tauolla. Missään vaiheessa ei saanut ylänappi tai vetoketju aueta, sillä Jokioisten lyöntivoima ja läpilyöntipotentiaali oli taatusti tiedossa. Hetkessä peli olisi voinut olla tasan, kertoi Lauttamus.

Tiukassa ja tasaisessa kotiutuslyöntikisassa Koetuksen viimeinen lyönti napsahti kopiksi Mansen räpylään ja näin sarjakärki kaatui kotikentällään.

– Nyt on mahtava fiilis, huimasti oman potentiaalin väläyttämistä. Suurin huomio kiinnittyy kolmostilanteiden määrään, jotka vietiin 19–16, kun avausjakson jälkeen ne olivat 6–1 isännille. Ottelun jälkeen puhuttiin, että missä tämä taso on ollut aiemmin. Kovat taistot herättävät, mutta välillä mennään liikaa vastustajan tasolle, kertoi Lauttamus.

Keskiviikkona Manse haastoi kotonaan suomensarjan kärkiporukoista Hyvinkään Tahkon. Ottelusta ei kehittynyt kovin tasokasta, saati yleisöä viihdyttävää koitosta. Molemmat kärsivät poissaoloista, kun C-juniorit kamppailevat kuluvan viikon Kuopiossa SM-mitaleista ja Hyvinkäällä oli käynyt käsky osan pelaajien suhteen ylemmille sarjatasoille.

Manse ei saanut edellisen lauantain voiton jälkeen moottoria kunnolla käyntiin, vaan sisäpeliä vaikeuttivat useat merkki -ja lyöntivirheet. Näin vastustaja ei joutunut kovin suurta työmäärää palojen suhteen tekemään.

Tahkokaan ei ollut parhaimmassa terässä ja näyttikin siltä, että paikalla oli kaksi joukkuetta vain hoitamassa pakollisen homman pois. Tuloksellisesti vääntö oli tiukkaa jaksoluvuin 2–3 ja 3–4, vieraille siis puhdas 2–0-voitto.

– Nyt syö miestä ja aika kovaa. Vielä tunti pelin jälkeen istuttiin kopissa ja mietittiin mitä juuri tapahtui. Jokainen tietää, että meillä oli todella hyvä sauma ottaa täydet kolme pistettä, mutta valmistautuminen sekä asennoituminen olivat huonoja, latasi Mansen pelinjohtaja.

– Lisäksi kentältä puuttui tunne, sydän ei ollut mukana jolloin pystyisit heittäytymään pelin vietäväksi. Harmittaa poikien puolesta, kun itse töpeksitään tällaisia juttuja.

Manse sai mahdollisuuden kasvojen pesuun torstaina, kun Kauppiin saapui Lammin Luja. Alun töppäilyistä huolimatta isännät ottivat rutiinilla voiton kotiin ja näyttivät sisäpeliosaamistaan vieden jaksot lukemin 5–1 ja 8–1.

– Hyvä, että päästiin heti uuteen peliin kiinni ja unohtamaan edellinen. Kovempi haaste eilisen jälkeen olisi toki kertonut paljon enemmän. Kuten jätkät kopissa puhui, selvä tason nosto mutta tehtiin vain tarvittava, valaisi luotsi Lauttamus.

– Täytyy silti nostaa hattua useammalle jätkälle. Toiselle jaksolle Samu Hakanen hyppäsi lautasen ääreen kylmiltään ja Eetu Heiniluoma tuli tuuraamaan etukentällä Tiitus Tuulta, joka sai pallon suoraan lyönnistä päähän. Moni joutui oudolle paikalle, mutta ulkopeli toimi.

– Onneksi Tiitus on kunnossa, eikä kova tälli näillä näkymin aiheuttanut suurempaa vahinkoa osuessaan kypärään. Nyt hieman lepoa ja poikien Superpesis jatkuu maanantaina Alajärvellä. Se on hyvä mittari missä me oikeasti mennään tällä hetkellä.