Täysosumia tehtaillut TamU kirmasi Kolmosen kärkeen, sinipaitojen maalierona hurja 27–1

Jalkapallo

TamU peittosi Kolmosen taistoihin täksi kaudeksi nousseen PP-70:n sunnuntaina tylysti 5–0 (2–0). Lukemat kuvastavat hyvin Pyynikin pelin tapahtumia, mutta paremmalla viimeistelyllä voitto olisi voinut irrota suuremmallakin erolla. Tilanne pysyi toisaalta 2–0:ssa vielä viimeiselle kympille saakka, joten maalien puolesta koitos ratkesi vasta loppusuoralla.

Avausjakson osumista vastasi Jesse Oksanen, kolmannen viimeisteli Eino-Veikko Ek, pilkulta upotti Roope Kostiainen ja ajassa 90+1 tulleen sinetin iski Arttu Haapala. Unitedin päävalmentaja Jukka Listenmaa näki ottelun kaksijakoisena:

– Tulokseen ja ensimmäisen jakson pelaamiseen olen tyytyväinen. Toisen puoliajan alku oli vähän löysää ja annettiin kaverille mahdollisuus tulla mukaan.

Tampere Unitedin miesten edustus jatkoi otteluruuhkansa purkamista heti tiistai-iltana taas Pyynikillä, kun vastustajaksi asettui Tervakosken Pato.

– Sunnuntain pelin jälkeen ohje kaikille oli vetää hirveä määrä ruokaa ja nestettä naamaan, jotta saa nopeasti palautumisen liikkeelle, kertoi Listenmaa.

Sinipaitojen palautuminen myös onnistui, sillä Pato joutui Peli-Poikiakin kovempaan kyytiin armottomin numeroin 8–0 (5–0). Tällä kertaa taisto oli taputeltu jo runsaan puolen tunnin kohdalla Eric Bullockin viedessä kotijoukkueen 4–0-johtoon.

Severi Kankkunen avasi maalihanat vartin paikkeilla, Topias Järvelä merkkautti jaksoon kaksi osumaa ja Arttu Haapala yhden. Jälkimmäisellä puoliskolla Tervakosken tuskaa lisäsivät Roope Kostiainen, Jesse Oksanen sekä rankkarista Markus Kopf.

TamU:n fanit ovat saaneet suuren määrän hurrattavaa joukkueen tekemien täysosumien myötä Kolmosen kaudella tähän mennessä. Viidessä ottelussa omiin on uponnut ainoastaan yksi kaappi, siitä vastasi NoPS 1–1-tasuriin päättyneessä kohtaamisessa.

Murskavoittoja sinipaidoilla on kasassa neljä, kun PP-70:n ja Padon lisäksi TamU on kukistanut TPT:n 8–0 sekä IkU:n 5–0, joten sarjan piikkipaikalle tiistaina pompanneen kokoonpanon maaliero on nyt mykistävä 27–1.