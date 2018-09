Yllätyskortti kokoonpanossa: Tappara marssittaa liigapeliin 16-vuotiaan tulokkaan

Jari Perkiö

Tapparan valmennusjohto on kaivanut hihastaan yllätyskortin tämäniltaiseen liigaotteluun Rauman Lukkoa vastaan.

Tamperelaisjoukkue marssittaa Hakametsän kirkkaisiin valoihin vasta 16-vuotiaan hyökkääjän Kasper Simontaipaleen.

Simontaival ottaa paikan Matti Järvisen johtamasta nelosketjusta. Toisena laiturina on Joona Luoto.

Simontaival pelasi vielä viime kaudella Tapparan B-junioreissa. Nyt laituri on aloittanut A-junioreiden pääsarjapelit piste/peli -keskiarvolla.

Tapparan kokoonpanoon on tullut myös toinen muutos lauantaisen Pelicans-voiton jälkeen. Toni Utunen korvaa pelissä loukkaantuneen puolustajan Juho Rautasen.

Christian Heljanko aloittaa Tapparan maalilla, kuten kaikissa muissakin liigapeleissä. Toistaiseksi veteraani Niklas Bäckström on päässyt tositoimiin vain toviksi synkällä Kouvolan-vierailulla.

Normaalisti kärkipäässä keikkuvat joukkueet lähtevät kamppailuun oudosta tilanteesta. Kaikki ottelunsa hävinnyt Lukko on viimeisenä ja vain yhden pelin voittanut Tappara kolmanneksi viimeisenä.

Tapparalle on helppo antaa yksi yleisohje – pysykää poissa jäähyboksista. Lukko on tehnyt toistaiseksi viisi ylivoimaosumaa. Tasakentällisin on syntynyt vain yksi maali.

Tappara-peli aloittaa Lukon kolmen vierasottelun viikon. Valmennusjohto lepuuttaa tietoisesti konkaripuolustajia Janne Niskalaa ja Jyri Marttista. Heidät halutaan tuoreina Vaasaan perjantai-illaksi.

Niinpä Ville Heinola, 17, ja Antti Palojärvi, 19, saavat tänään liigakasteensa Hakametsässä.

Tapparan kokoonpano:

Tomas Zaborsky-Jan-Mikael Järvinen-Kristian Kuusela

Antti Erkinjuntti-Jarkko Malinen-Niko Ojamäki

Otto Rauhala-Juhani Jasu-Anton Levtchi

Joona Luoto-Matti Järvinen-Kasper Simontaival

Otto Mäkinen

Veli-Matti Vittasmäki-Otso Rantakari

Joonas Järvinen-Valtteri Kemiläinen

Toni Utunen-Aleksi Elorinne

Christian Heljanko (Niklas Bäckström)