Yli tuhat katsojaa todisti Manse PP:n voittoa Puijosta – Superpesispaikka irtoaa lyömällä Alajärven

Juha Aaltonen

Riemu repesi kello 20.07 Kaupin pesäpallostadionilla ja yli tuhat katsojaa sai huutaa helpotuksesta. Kuopion sisävuoro päättyi juoksuitta ja näin Manse PP voitti 2–0 (7–5, 2–1) edeten Superpesiksen karsintoihin voitoin 3–2.

Manse PP pääsee sunnuntaina Alajärvellä alkavissa nousukarsinnoissa yrittämään nousua kolmannen kerran sitten kesän 2015. Syksyllä 2015 Kankaanpää säilytti paikkansa ja seuraavana vuonna Pattijoen Urheilijat Raahesta oli parempi, viime vuonna Manse PP ei karsintoihin selviytynyt.

Neljä pelaajaa nykyjoukkueesta oli mukana jo Kankaanpäätä vastaan. Heistä Jukka Tuomistolle karsinnat Alajärven Ankkureita vastaan ovat ikimuistoiset, hän pelasi siellä syksyyn 2014 saakka.

–Joukkue on täynnä pelaajia, joiden kanssa pelasin kymmenen vuotta junnuista saakka. Kyllä tulevat ottelut herättävät erikoisia tuntemuksia, mutta Mansen puolesta pelataan nyt täysillä, Tuomisto sanoi.

Tuomisto oli viidennessä ottelussa itse varmuus ulkona ja loistava sisäpelissä. Hän keräsi seitsemän kärkilyöntiä 100 prosentin tehoilla, hän oli ainoa täydellisesti vaihtanut pelaaja ottelussa.

–Toisen pelin jälkeen koko joukkue päätti että jatkossa on pelattava aggressiivisemmin. Jokaisessa tilanteessa piti olla energinen. Tiesimme, että omalla tasolla pelaaminen kyllä tuo kolme voittoa Puijoa vastaan, Tuomisto sanoi.

Pelinjohtaja Mika Kulmala oli valmentajana kokemassa Kankaanpää-sarjan 2015, seuraavana vuonna hän oli jo pelinjohtaja. Aktiivina hän koki karsinnat Kankaanpään joukkueessa.

–Superin karsinnoista pelaajana on niin negatiivisia kokemuksia, että muistan ne yhä. Alajärven pelaajilla on varmasti samanlaiset fiilikset juuri nyt, Kulmala sanoi.

Tuomiston lisäksi Mika Ilkko, Atte Hakala ja Jarkko Paloniemi olivat mukana jo 2015. Torstaina Kuopiota vastaan Paloniemi löi kaksi ja Ilkko yhden juoksun.

Tehokkain oli suurimman osan urastaan Pohjanmaalla pelannut Ville Hotakainen kolmella lyödyllä. Hän löi myös toisen jakson voittojuoksun.

–Alajärven pelinjohtaja Risto Ojanperä oli Vimpelissä samaan aikaan 2010 kuin minä, tosin olin sen kauden loukkaantuneena, Hotakainen sanoi.

Seinäjoen, Vimpelin ja Nurmon riveissä 255 Superin ottelua pelannut Hotakainen on Mansen kokenein pelaaja. Hän sanoi jo kesällä, että tyttöystävä Nina Taipaleen lisäksi suurin syy tuloon Tampereelle oli auttaa seura nousemaan.

–Näytimme Kuopio-sarjassa että olemme kova joukkue, joka pystyy nousemaan vaikeasta paikasta, Hotakainen sanoi.

Manse PP:n kokoonpano on elänyt kauden aikana monesta eri syystä, lukkarinakin on pelannut neljä miestä. Pakkaa sekoitti myös Tuomiston pitkä poissaolo loukkaantumisen takia, nyt hänkin on terve mikä on tilkinnyt kolmospuolen.