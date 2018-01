Yleisurheilumies Harri Aalto uskoo Niskaseen: "Hiihdolla on oma paikkansa suomalaisten sydämissä"

Juha Luotola Helsinki

Suomen Urheiluliiton toimitusjohtajana toukokuussa aloittava Harri Aalto saapui Urheilugaalaan lähinnä haistelemaan tunnelmaa.

–Tämä on tällaista valmistautumista tulevaan pestiin. Kotimaisessa yleisurheilussa ei ollut kauheasti huippuhetkiä viime vuonna, mutta onneksi yleisurheilijoita on silti paljon täällä mukana, Aalto mietti.

Hetken mietinnän jälkeen Aalto nosti kuitenkin esiin Leo-Pekka Tähden maailmanmestaruuden ja Kristian Pullin hienot hypyt pituudessa ja kolmiloikassa.

Aalto aivan oikein silti arvasi, ettei Tähti pysty uusimaan vuoden takaista palkintoaan.

–Olen melko varma, että Iivo Niskanen voittaa. Lepe tyhjensi pajatson viime vuonna, mutta kyllä hänkin sijoittuu lähelle kärkeä, Aalto arvioi.

Ja oikein arvioi, sillä Tähti oli urheilutoimittajien äänestyksessä kuudes.

–Hiihdolla on oma paikkansa suomalaisten ja varmasti toimittajienkin sydämissä. Siksi uskon, Iivon voittoon. On silti hienoa, että meillä on koripallossa sellainen pelaaja kuin Lauri Markkanen.