Yksikään NHL-joukkue ei halua kohdata Patrik Lainetta ja Winnipeg Jetsiä pudotuspeleissä – keväällä menestystä puoltaa vielä yksi uusi tekijä

Lauri Lehtinen Aamulehti, Chicago

Tunnustus: en uskonut Winnipeg Jetsin pudotuspelipaikkaan ennen NHL-kauden alkua.

Viime kausien kurittomuus sai epäilemään kanadalaisjoukkuetta. Turhaan.

Päävalmentaja Paul Maurice on koonnut rivit yhteen ja kokenut luotsi ansaitseekin kehut valmennussuorituksesta.

Joukkue on vihdoin saanut tasokkaan ykkösmaalivahdin, kun Connor Hellebuyck on nostanut roimasti tasoaan. Puolustuksessa viime kauden lähes kokonaan huilannut Tyler Myers on tasannut vastuuta.

Hyökkäyksessä Mark Scheifele ja Blake Wheeler ovat muodostaneet yhden NHL:n parhaista tutkapareista. Kun Scheifele loukkaantui joulukuussa, kapteeni Wheeler otti joukkueen reppuselkään. Kokeneen hyökkääjän johtajuus, työmoraali ja taidot ovat elintärkeitä Jetsille.

Nuorista pelaajista Patrik Laine ja Nikolaj Ehlers ovat osuneet jo 39 kertaa. Aika hyvin kakkosketjun miehiltä. Mathieu Perreault ja Joel Armia ovat roolipelaajia, jotka kykenevät tekemään tulosta.

Kun Winnipegin fanaattinen kotiyleisö syttyy kevään pudotuspeleissä hurjimpaan hurmokseensa, yksikään NHL-joukkue ei halua vastaansa Mauricen sakkia.

Kun Jets viimeksi pelasi pudotuspeleissä keväällä 2014, hurmos oli mykistävä, vaikkei Jetsillä ollut tuolloin palaakaan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.

Nyt on – aina loppukahinoihin asti.