Yksi vuokralla ollut lentopallon liigapaikka katoaa – Karsintapelien voittajat voivat anoa liigapaikkaa ensi kaudelle

Yrjö Kares Aamulehti

Lentopallon miesten liigan runkosarjan kaksi viimeistä pelaavat keväällä karsintaottelut Ykkösen kahta parasta joukkuetta vastaan (liigan 10:s kohtaa Ykkösen kakkosen, liigan 11. joukkue Ykkösen voittajan).

Mestaruusliigan hallituksen mukaan otteluparien voittajat voivat anoa liigapaikkaa kaudelle 2018–2019.

Liigassa Leka Volleylla on ollut Keski-Savon Paterilta vuokrattu liigapaikka. Ensi kaudella Sammon ja Lekan yhdistetty joukkue Savo Volley saa Sammon liigapaikan.

–Liigahallituksen mukaan viimeinen (Paterin) paikka ei voi jäädä enää elämään. Se on siirtynyt kaksi kertaa, ennen Lekaa jo Saimaa-Volleylle, liigan toiminnanjohtaja Jussi Jokinen kertoi.

Kestävä ratkaisu mielessä

Liigahallitus oli päätöstä tehdessään sitä mieltä, ettei jonkun muun kuin liigajoukkueen hallinnoima liigapaikka ole kestävä ratkaisu.

Jokinen luonnehtii sitä hyväksi kysymykseksi, voiko Pateri riitauttaa liigahallituksen ratkaisun.

–Päätös on nyt tehty. Liigassa pelaamisen ehto on kuitenkin, että liigahallitus katsoo ensin jokaisen liigassa pelaavan joukkueen täyttävän pelaamiselle asetetut vaatimukset. Hakuoikeudet on määritelty ensi sijassa urheilullisin perustein, Jokinen toteaa.

Tällä kaudella miesten liigassa 11 joukkuetta pelaavat kolminkertaisen runkosarjan. Sarjamääräysten mukaan ensi kaudeksi liigajoukkueiden määrä vähenee yhdellä.

Nyt kaikilla nykyisillä liigaseuroilla on mahdollisuus jatkaa Suomen pääsarjatasolla, jos liigasta karsintoihin joutuvat seurat voittavat keskinäisen karsintaottelusarjan Ykkösen joukkueita vastaan.