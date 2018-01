Yksi pistesija on jo varma Suomelle olympiakisoissa – curling tulee taas valokeilaan

Juha Luotola Harjavalta

Kun Oona Kauste, 29, pelaa curlingia, on hänen äitinsä Kirsti Kauste katsomossa. Äiti oli yksi kolmesta katsojasta Harjavallassa, kun mixed doubles -pelimuodon SM-kisat vuodenvaihteessa. Kaksi muuta katsojaa olivat paikallisia miehiä, jotka olivat kuulleet kisoista puskaradion kautta.

Harvoin olympialaisiin lähtevät urheilijat saavat taistella Suomen mestaruudesta samanlaisessa piilossa kuin Oona Kauste ja hänen parinsa Tomi Rantamäki, 49.

He ovat jopa potentiaalisia menestyjiä reilun kuukauden päästä Pyeongchangissa Etelä-Koreassa, sillä ensimmäistä kertaa olympialaisissa pelattavaan curlingin mixed doubles -pelimuotoon eli sekaparikilpailuun selviytyi vain kahdeksan maata. Pistesija on siis varma, eikä mitalikaan mikään mahdottomuus.

SM-kisoissa kaksikolla ei mennyt hyvin, sillä he olivat viiden parin SM-turnauksessa vasta neljänsiä. Kullan ottivat Jari ja Miia Turto lyömällä uusintakierroksella parin Markku Uusipaavalniemi–Eszter Juhasz.

Olympiapari voi laittaa tappion ainakin osittain vähäisen yhteisharjoittelun piikkiin. Kaksikko on harjoitellut ja pelannut marras-joulukuun pääasiassa erikseen. Kauste on kiertänyt naisten EM- ja olympiakarsintoja ja Rantamäki miesten pelejä.

Salaisia aseita

Harjoitteluun Kausteella ja Rantamäellä on käytössään elementtejä enemmän kuin kilpakumppaneilla.

Rantamäki nimittäin kehitteli siskonsa miehen kanssa neljä vuotta sitten kivilingon, josta on ollut huomattavaa hyötyä kivien analysoinnissa. Tietokoneella ohjattava kolme ja puoli metriä pitkä robotti antaa tarkkaa dataa kiven vauhdista, kierteestä ja muista oleellisista asioista.

–Lingon avulla voimme tutkia kierteiden vaikutuksia ja paljonko saamme harjaamalla apua, Rantamäki taustoittaa.

Toinen parin salainen ase on sekin osittain Rantamäen luoma "musta laatikko", joka lähtee mukaan Pyeonchangiin. Sitä Rantamäki on kehitellyt yhdessä suomalaisyrityksen kanssa kesästä saakka kovalla pieteetillä.

–Saamme mitattua kiven ominaisuuksia hyvin tarkkaan laatikon avulla. Toista samanlaista ei ole maailmassa. Yhdelläkään vastustajalla ei ole mahdollisuutta saada vastaavia, yhtä tarkkoja tietoja kivistä, Rantamäki lupaa.

Kivissä todellakin on eroja. "Salainen musta laatikko" on jo todistanut, että samalla voimalla heitetyistä kivistä toinen voi liukua puolitoista metriä toista pidemmälle. Suomalaisparilla on Koreassa vain kymmenen minuuttia aikaa käyttää laatikkoa ja selvittää kivien ominaisuuksia pelipäivää edeltävissä harjoituksissa, joissa laatikko saa olla mukana jäällä.

Se kuulemma myös riittää.

Puhelinsoitto ratkaisi

Oona Kauste ei ollut vielä edes syntynyt, kun Tomi Rantamäki löysi curlingin.

Hyvinkääläisen paikallislehden aukeaman kokoinen lajiesittely sai Rantamäen kiinnostumaan lajista vuonna 1986 ja sillä tiellä mies on edelleen.

–Kysyin koulussa kavereita mukaan kokeilemaan vierasta lajia ja he innostuivat. Kävin koulun puhelinkopissa soittamassa kolikkopuhelimella paikalliseen curling-seuraan ja ilmoittauduimme mukaan 3. divisioonaan, Rantamäki kertaa.

Vuonna 1988 joukkue osallistui juniorien MM-karsintoihin ja vuotta myöhemmin voitti ne. Nuorten MM-kisoissa Rantamäki debytoi 1990.

Kausteen innostus lajiin tuli äidinmaidosta. Oonan veli Aku Kauste on miesten maajoukkueen kapteeni, äiti Kirsti ja isä Timo ovat molemmat pelanneet seniorien MM-kisoissa.