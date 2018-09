Yksi luento Yyterissä muutti Karri Kiven ajatusmaailman voittamisesta – aluksi hän halusi heittää luennoitsijaa kahvikupilla, sitten tuli ahaa-elämys: "No miksei voisi"

Tapani Salo Aamulehti

Ilves on ison haasteen edessä kohdatessaan Tapparan perjantain liiga-avauksessa. Viime kaudella Tappara kaatoi Ilveksen jokaisessa liigan paikallispelissä: neljä kertaa varsinaisella peliajalla, kerran jatkoajalla ja kerran voittomaalikisassa.

Ilveksen päävalmentaja Karri Kivi myöntää, että voittoja saisi tulla paikallispeleistä vähän useammin.

–Vähän liian monta on mennyt niin, että on päästy lähelle, mutta se ei ole kuitenkaan riittänyt, Kivi tuumaa ja tarkoittaa viime kevätkauden täpäriä tappioita.

–Urheilussa ja jääkiekossa on erilaisia kynnyksiä, niistä täytyy päästä yli ja eteenpäin. Yksi sellainen on paikallispelin voittaminen.

Kivi aloittaa kolmannen kauden Ilveksen päävalmentajana. Kun Kivi tuli Tampereelle, hän puhui Ilveksen suuresta, uinuvasta menestyspotentiaalista.

Tulokset eivät ole olleet aivan sellaisia kuin Kivi projektin aloittaessaan toivoi.

–Ensimmäinen kausi meni aika lailla niin kuin kaavailtiin. Jos olisimme menneet jatkoon siitä kevään 2017 puolivälieräsarjasta Tapparaa vastaan, niin kukaan ei tiedä mitä sen jälkeen olisi tapahtunut.

Ilves hävisi ottelusarjan 3–4, mutta sarjan kääntyminen toiseen suuntaan oli pienestä kiinni. Ilves johti sarjaa 3–2 ja kuudennen ottelun jatkoajalla Ilves-pelaaja kilautti ylärimaa ennen kuin Tapparan Blake Parlett vihdoin ratkaisi ottelun kolmannessa jatkoerässä.

–Viime kausi oli taas niin kuin uusi ensimmäinen vuosi. Kaikki oli niin kiikun kaakun, kun tuli omistajavaihdokset ja muut muutokset. Aloitettiin toisen kerran alusta.

Kaikki on mahdollista

Ilvestä ei lasketa nytkään suosikkien joukkoon. Jopa playoff-paikka tekee monen asiantuntijan mielestä tiukkaa.

Kivi ei anna kovin suurta painoarvoa ennakkoveikkauksille.

–Sen olen oppinut vuosien varrella, että niiden merkitys on varsin pieni.

Kivi oli nuorempana sitä mieltä, että jääkiekossa pitää olla paljon rahaa, jos aikoo pärjätä.

–Muistan vieläkin, kuinka mieleni muuttui. Ässillä oli 2004 kehityspalaveripäivä Yyterissä. Seuran budjetti oli Liigan pienimpiä, mutta paikalla ollut kouluttaja sanoi, että siitä huolimatta joukkueella on mahdollisuus menestyä, jopa mennä mestariksi asti.

–Minä sanoin että ei: sinä et tunne lätkämaailmaa, se ei ole mahdollista. Koko päivän vänkäsin asiasta niin, että loputa meinasin heittää kaveria kahvikupilla päähän.

Sitten ajomatkalla Yyteristä kotiin Kivellä välähti.

–Hoksasin, että miksei se voisi olla mahdollista. Se hetki oikeasti muutti minua ja ajatteluani. Tajusin, että lopputuloksiin vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin iso pelaajabudjetti.

Pian tuli myös tuloksia, kun Ässät eteni keväällä 2006 finaaleihin asti. Kivi toimi tuolloin porilaisjoukkueen kakkosvalmentajana.

–Se mahdollisuus menestyä on aina olemassa. Se on nytkin meillä Ilveksessä.

Lippa alhaalla, jos tulee tappio

Kiven mielestä Tampereen paikallispelit ovat niin erityinen tapahtuma, että niitä pitää vaalia ja niistä pitää nauttia.

–Paikallispelit pitävät kutinsa aina vaan. Meillä on joukkueessa paljon omia kasvatteja. He ovat lapsesta asti kokeneet tuon vastakkainasettelun. Siihen kun on kasvanut, niin ei se siitä miksikään muutu koskaan.

Kivi uskoo ja toivoo, että lasten ja nuorten porukoissa paikallispelistä vängätään yhä tuimasti.

–Se kumman joukkue on hävinnyt, on koulussa lippa alhaalla. Ainakin ennen se oli niin. Toivottavasti se on vieläkin.