Yhdistetyn päävalmentajalta suoraa puhetta Suomen mitalisaumasta ja norjalaisista: "Pari kaveria pelattiin aika tyylikkäästi pihalle"

Pekka Aalto Alma Media, Pyeongchang

Eero Hirvosen kaksi kuudetta sijaa yhdistetyssä saivat hyväksyvän nyökkäyksen päävalmentaja Petter Kukkoselta.

–On käynyt ihan selväksi, että hän on maailman kuudenneksi paras urheilija. Se on hienoa ja kunnioitettavaa. Toiset toteuttavat unelmiaan ja toiset ei. Jossain vaiheessa on lyötävä tulokset pöytään. Nyt oli kaksi mahdollisuutta, mutta kunto ei valitettavasti ihan riittänyt, Kukkonen totesi suurmäen ja kympin hiihdon jälkeen.

Saksalaiset ottivat Johannes Rydzekin johdolla kolmoisvoiton. Se ei ollut mäkiosuuden jälkeen yllätys, sillä he pääsivät hienoista asemista ladulle. Eroa Akito Watabeen ja Jarl Magnus Riiberiin oli vain puolisen minuuttia.

Kun kärkiporukka passaili hetken, Hirvonen taisteli letkaan mukaan. Viimeisessä rajussa nousussa suomalaisen paukut eivät enää riittäneet haastamaan tuoreempia urheilijoita.

–Kyllähän siinä usko heräsi, kun hän pääsi siinä lepäämään letkassa jonkin aikaa. Loppukiri ei jostain syystä oikein lähtenyt. Hän oli vähän pehmeä lopussa. En usko, että saksalaisia vastaan olisi silti riittänyt, valmentaja sanoi.

Jussi Leinonen

Kukkonen oli harmissaan siitä, että molemmat kisat menivät samaa kaavaa. Hirvonen jäi mäessä 10–15 sekuntia liikaa kärjelle ja joutui ladulla liian koville mitaleita ajatellen.

–Hän ei päässyt kummassakaan kisassa kunnolla kokeilemaan. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä sellainen kamppailu.

Yhdistetyn joukkueelta on odotettu mitalia Pyeongchangista, mutta nyt mahdollisuus jää torstain joukkuekisan varaan. Tiistain hyppyjen perusteella Suomi pullahtaa mitalikamppailusta mäkiosuudella. Kukkonen myöntää, että 10–15 metrin parannus Ilkka Herolan, Hannu Mannisen ja Leevi Mutrun kohdalla on paljon. Arttu Mäkiaho putoaa näillä näkymin joukkueesta.

Saksan on ilmiselvä suosikki joukkuekisaan, mutta Kukkonen muistuttaa norjalaisten kyvyistä. Toistaiseksi vuonomaa ei ole onnistunut mäkiosuudella Riiber pois lukien.

–Norjalla on ollut vähän huonoa tuuria. Tänäänkin pari kaveria pelattiin aika tyylikkäästi mäkiosuudella pihalle. Itävalta ja Japani ovat hypänneet erinomaisesti tuosta mäestä. Sitten tulevat Ranska ja Suomi. Saksa ja Norja ovat kaksi parasta ja tuo kuusikko ratkoo mitalit. Jos joku vielä tulee sotkemaan siihen, niin se on iso yllätys.

Kukkosen arvion mukaan Suomi pystyy hiihtämään Japania ja Itävaltaa kiinni ehkä 30–40 sekuntia.

–Viidellä kilometrillä huonompikin hiihtäjä häviää vain 10–15 sekuntia, jos kympillä eroa tulee minuutti.