Winnipegin ja Edmontonin kamppailu tarjoaa monta herkullista taisteluparia ensi yönä – Laine peittoaa Puljujärven murskaavasti vertailussa

Tapani Salo

NHL:ssä nähdään ensi yönä tuima kanadalaisjoukkueiden välinen vääntö, kun Winnipeg Jets kohtaa Edmonton Oilersin kotihallissaan.

Ottelussa ovat vastakkain vuosikertansa (1998) kuumimmat suomalaislahjakkuudet Patrik Laine (Jets) ja Jesse Puljujärvi (Oilers).

Pari vuotta sitten kaksikko nousi supersankarien joukkoon, kun Suomi voitti 20-vuotiaiden MM-kisoissa kultaa Helsingissä.

Puljujärvi ja Laine pelasivat Suomen tehoketjussa yhdessä Sebastian Ahon kanssa.

Nuorten kisojen jälkeen duon tiet ovat risteilleet eri suuntiin. Laine teki heti ensimmäisellä NHL-kaudellaan läpimurron NHL:n eliittiin takomalla 36 maalia ja 64 tehopistettä. Laineen maalivire on jatkunut myös tällä kaudella. Tilillä on jo 18 täysosumaa ja 29 tehopistettä.

Trevor Hagan

Puljujärvi teki viime kaudella maalin heti ensimmäisessä NHL-ottelussaan, mutta se jäi kauden ainoaksi, vaikka hän puki Oilers-paidan päälleen 28 ottelussa. Farmissa Puljujärvi iski 39 ottelussa 28 (12+16) pistettä.

Laineella on 93 (54+39) tehopistettä NHL:ssä, Puljujärvellä 16 (7+9) ja Carolinassa pelaavalla Aholla 74 (32+42). Laine on siis tehnyt enemmän tehopisteitä kuin Puljujärvi ja Aho yhteensä.

Tämän kauden alkukin oli Puljujärvelle hankala, mutta viime viikkoina vastuuta ja tulostakin on tullut lupaavasti. Puljujärvi on tehnyt 19 NHL-ottelussa tehot 6+2=8 ja saanut päävalmentaja Todd McLellanilta rohkaisevia taputuksia.

Puljujärvi on saanut pelata jopa supertähti Connor McDavidin rinnalla.

Codie Mclachlan

Ottelussa on muitakin herkullisia taistelupareja kuin Puljujärvi vastaan Laine.

Oilersin ykköspyssy McDavid on pistepörssissä kuudentena tehoin 14+29=43. Winnipegin ykköstykki on ollut Blake Wheeler (9+32=41). Hän on pörssissä kolme sijaa McDavidia alempana.

McDavid ja Wheeler ovat molemmat joukkueidensa kapteeneja, joten tehojen lisäksi mitataan johtajuutta.

Maalivahtipeli on taas isossa roolissa. Edmontonin Cam Talbot on voittanut seitsemän viimeksi pelaamaansa kamppailua.

Winnipegin Connor Hellebuyck on kuitenkin kollegaansa edellä koko syksyn tilastoissa niin torjuntaprosenteissa (92,00–90,80) kuin päästettyjen maalien keskiarvossakin (2,44–2,84).

Oilers ja Jets ovat kohdanneet vasta kerran tällä kaudella. Lokakuun 9. Winnipeg haki Edmontonista vierasvoiton maalein 5–2.

Joukkueet kohtaavat kolmannen kerran Edmontonissa vuoden vaihtuessa.

Edmonton on voittanut neljä ottelua peräkkäin ja kymmenen 15 viime kamppailustaan.

Winnipeg sen sijaan hävisi kaksi joulua edeltävää otteluaan ja varsinkin esitys New York Islandersia vastaan (2–5) oli vaisu.

Ydinkysymys kamppailussa piileekin siinä, onko Jets löytänyt lyhyellä joululomalla uudestaan syksyn mainion pelivireen.

Jetsillä on koossa 37 ottelusta 46 pistettä, Oilers on kairannut 36 kamppailusta 36 pistettä. Jets on tukevasti playoff-viivan yläpuolella, Edmonton majailee viivan huonommalla puoliskolla, mutta himoaa paikkaa auringosta.

Ottelu alkaa aamuyöllä kello 3.00 Suomen aikaa.