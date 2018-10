Winnipeg-luotsi vitsaili Patrik Laineen maalittomuudesta: "Hän oli lopettaa jääkiekon"

Tuomas Reinikainen St. Louis

Winnipegin suomalaistähti Patrik Laine ei kauaa kuhnaillut maalinteon kanssa uuden kauden alussa jääkiekkoliiga NHL:ssä. Laine heilutti maaliverkkoa jo ensimmäisessä erässä neljän minuutin kohdalla 5–1-voittopelissä St. Louisia vastaan. Laine sivalsi ylivoimalla tarkan ja nopean rannevedon ohi kotijoukkueen maalivahdin Jake Allenin. Laine summasi ottelussa myös yhden syöttöpisteen.

– En ole harjoitusottelumies. Kun kausi alkaa, alan tekemään maaleja. Peli tuntui hyvältä, ja pystyin luomaan muutaman hyvän paikan. Tämä oli melko hyvä avauspeli, Laine kertoi NHL:n nettisivuilla.

Winnipeg-luotsi Paul Mauricella oli jopa varaa vitsailla Laineen maalittomuudesta syksyn harjoituspeleissä.

– Hän oli lähellä lopettaa jääkiekon sen takia. Hän ottaa hyvin henkilökohtaisesti, kun hän ei tee maaleja, Maurice totesi Winnipeg Sun -lehden mukaan.

NHL on katsottavissa Viaplaysta ja Viasatin kanavilta.

Winnipegin veräjänvartija Connor Hellebuyck torjui ottelussa peräti 41 kertaa.

– Hän oli epätodellinen. Oli hauskaa seurata penkiltä ja katsella hänen torjuntojaan. Hän oli todella hyvä ja selvästi paras pelaajamme, Laine kehui Hellebuyckia.

Winnipegin hyökkääjä Kristian Vesalainen debytoi taalakaukaloissa ja saalisti reilun kahdeksan minuutin jääajalla yhden syöttöpisteen.

Colorado-tähti ylisti Rantasta

Viime kauden suomalainen tehotykki Mikko Rantanen teki maalin ja antoi maalisyötön, kun hänen edustamansa Colorado kaatoi Minnesotan 4–1. Rantasesta tuli viime kaudella vasta neljäs suomalaispelaaja, joka ylsi NHL:n runkosarjassa vähintään 80 tehopisteeseen.

– Hänen näkemyksensä jäällä ovat mielettömät. Hän on hämmästyttävä laituri. Hänessä on niin paljon hyviä puolia, että on etuoikeus pelata hänen kanssaan, Coloradon supertähti Nathan MacKinnon ylisti Rantasta NHL:n nettisivuilla.

Konkarihyökkääjä Valtteri Filppulan ura uudessa seurassa New York Islandersissa alkoi mainiosti, kun 34-vuotias sentteri napautti ottelun avausmaalin Carolina-pelissä. Saarelaiset voittivat pelin jatkoajalla 2–1. New York Islanders on Filppulan NHL-uran neljäs seura, sillä hän on aiemmin edustanut Detroitia, Tampa Bayta ja Philadelphiaa. Ilman merkittäviä poissaoloja Filppula ylittää tämän kauden aikana 900 runkosarjaottelun rajapyykin.

Tulokaspakeille isot minuutit

Ennen kauden alkua kokaiinikohun keskellä ollut Jori Lehterä pelasi Philadelphian kokoonpanossa vajaat 11 minuuttia, kun seura kukisti viime kauden sensaatioryhmä Las Vegasin 5–2.

Winnipegin Vesalaisen lisäksi suomalaisista ensiesiintymisen NHL:ssä tekivät Dallasin Miro Heiskanen ja Roope Hintz sekä Chicagon Henri Jokiharju. Heiskaselle ja Jokiharjulle kertyi minuutteja joukkueidensa alakerrassa yli 19. Debytanteista Heiskanen, Jokiharju ja Vesalainen ovat 19-vuotiaita, hyökkääjä Hintz 21 vuotta.