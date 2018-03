West Hamin ja Burnleyn väliset kahinat herättivät kysymyksen siitä, pitäisikö West Hamin pelata jatkossa tyhjille katsomoille – David Moyes: "Rajoja ei voi ylittää"

Noora Takamäki Aamulehti, STT

Lauantaina pelatun West Hamin ja Burnleyn välisen Valioliiga-ottelun järjestyshäiriöt otetaan tutkintaan.

Tunnelma West Hamin isännöimässä ottelussa kärjistyi viimeistään toisella puoliajalla, kun vierasjoukkue Burnley siirtyi 66. peliminuutilla 1–0-johtoon.

Sadat fanit kerääntyivät kentän laidalle, ja stadionin turvatoimet pettivät täysin. Suurilta henkilövahingoilta vältyttiin, mutta ainakin yksi järjestyksenvalvoja tönittiin kumoon.

Osa kannattajista ehti häiriköimään kentälle asti. West Hamin kapteeni Mark Noble kolkkasi yhden heistä kumoon, ja poliisi on saanut kentän tapahtumista kaksi pahoinpitelyilmoitusta.

West Hamin omistajakaksikko David Sullivan ja David Gold joutui poistumaan paikoiltaan kesken pelin vihamielisten kannattajien takia. Sullivania heitettiin kolikolla, joka osui omistajaa silmälaseihin.

Suljettujen ovien taakse?

Ottelun jälkeen keskusteltiin myös siitä, pitäisikö West Hamin pelata jatkossa tyhjälle stadionille. Vielä näin radikaaleja päätöksiä ei kuitenkaan ole tehty.

–Kannattajana rajoja ei voi ylittää, West Hamin manageri David Moyes totesi ja viittasi niin fyysisiin kuin henkisiinkin rajoihin.

Myös Lontoon pormestari Sadiq Khan otti kantaa kentän tapahtumiin.

–Stadionilla nähdyt häiriöt olivat häpeällisiä. On selvää, etteivät ne voi toistua, Khanin tiedottaja kommentoi.

Osa kannattajista on ollut tyytymättömiä omistajien tapaan johtaa seuraa. Närää on herättänyt myös siirtyminen kolkkona pidetylle Lontoon olympiastadionille. West Ham on vain kolme pistettä putoamisviivan yläpuolella.