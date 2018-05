Washingtonin NHL-sankarilla Suomi-yhteys – pelasi juniorina samassa ketjussa Naisleijonien tähden kanssa

Lauri Lehtinen Aamulehti

Tanskalaishyökkääjä Lars Eller, 29, pelaa elämänsä kevättä. Washington Capitalsin sentteri on ollut juuri sellainen tasonnostaja, jollaisia jokainen joukkue tarvitsee hakiessaan menestystä NHL:n pudotuspeleissä.

Eller teki runkosarjassa piste-ennätyksensä, kun 81 peliä toivat tehot 18+20=38. Pudotuspeleissä vauhti on vain kiihtynyt: 21 ottelua, 6+11=17.

Tanskalainen on ollut joukkueensa maalaisteippi, pikaliima ja laastari. Joukkueella on kaksi taiturimaista tähtisentteriä, Jevgeni Kuznetsov ja Nicklas Bäckström, joiden takana Eller on operoinut.

Bäckström loukkasi pahoin sormensa lohkovälierissä Pittsburgh Penguinsia vastaan ja joutui jättämään seuraavat neljä ottelua väliin. Eller astui esiin ja teki noissa peleissä pisteet 2+3=5.

Torstaiaamun toisessa finaaliottelussa Washington Capitals metsästi vierasryöstöä, mutta ykkössentteri Kuznetsov loukkaantui avauserässä. Eller sai jälleen vaativan tehtävän, kenties joukkueen kevään parhaan pelaajan paikkaamisen, ja onnistui täydellisesti. Eller tasoitti ottelun 1–1:een ja syötti kaksi seuraavaa maalia. Washington voitti Vegas Golden Knightsin 3–2 ja tasoitti finaalivoitot 1–1:een.

Jos Capitals juhlii seurahistoriansa ensimmäistä mestaruutta, Elleristä tulee Tanskan kiekkohistorian ensimmäinen Stanley Cup -voittaja.

Ellerin Suomi-yhteys ei rajoitu vain JYPissä työsulkukaudella 2012–13 pelattuihin 15 otteluun. Tanskalaisen jääkiekon juniorityön pioneeri Heikki Karvinen valmensi monipuolista hyökkääjää nuorena ja Eller osallistui ahkerasti Karvisen taitoharjoituksiin. Eller pelasi jopa samassa ketjussa Rödovren junioreissa Karvisen Michelle-tyttären kanssa. Michelle Karvinen on Suomen naisten maajoukkueen pitkäaikaisia tähtipelaajia. Ansiolistalta löytyy kuusi arvokisamitalia Naisleijonissa ja Ruotsin pääsarjasta kaksi mestaruutta sekä kolme peräkkäistä pistepörssivoittoa.

Washingtonin ja Las Vegasin välinen finaalisarja jatkuu Suomen aikaa varhain sunnuntaiaamuna.