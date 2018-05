Wadan Richard McLaren tulee Helsinkiin kertomaan välitysmenettelystä urheilussa

Yrjö Kares Aamulehti

Välimiesmenettelyn tulevaisuus myös urheiluun liittyvissä kiistatapauksissa on esillä ensi viikon torstaina Helsingissä.

Välimiesmenettely on luottamuksellinen ja nopea vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle riidanratkaisukeinona. Se on vakiintunut tapa ratkaista liike-elämässä syntyviä riitoja.

Jo seitsemättä kertaa järjestettävän Helsinki International Arbitration Dayn aikana näkemyksiään kertovat monet kansainväliset alan huippunimet.

Päivän teema on “Shaping the Future of International Arbitration” ja päivän pääpuhuja professori Catherine A. Rogers.

Näkemyksiä välittäjämenettelystä urheilumaailmassa kertoo Maailman antidopingtoimiston (Wada) selvittäjänä toiminut kanadalainen oikeustieteen professori Richard McLaren. Häntä haastattelee suomalainen alan huippuasiantuntija, urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen CAS:n välittäjänäkin toimiva asianajaja Markus Manninen.

Johaug työllisti

Manninen oli toinen välittäjistä, kun Kansainvälinen urheilun vetoomustuomioistuin CAS käsitteli norjalaisen hiihtäjän Therese Johaugin tapauksen.

Käsittelyssä Johaugin kilpailukielto piteni, eikä norjalainen voinut kilpailla ollenkaan päättyneenä talvena.

Manninen oli Johaugin tapauksessa Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n nimeämä välittäjä, Johaugin ja hänen taustajoukkojensa nimittämää välittäjä oli yhdysvaltalainen Jeffrey G. Benz. Heidän lisäkseen välitystuomioistuimeen kuului puheenjohtaja, britti Romano Subiotto.

Välittäjämenettelyä koskevan päivän aikana Helsingissä keskustellaan lisäksi Suomessa paljon kiinnostusta herättäneestä juridisesta muotoilusta (legal design) sekä teknologian hyödyntämisestä riidanratkaisussa.

Keskuskauppakamarin järjestämä Helsinki International Arbitration Day -tapahtumaan osallistuu noin 200 riidanratkaisuun erikoistunutta ja siitä kiinnostunutta juristia noin 20 maasta.