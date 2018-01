Vuorotyötä tekevä kolmen lapsen äiti Paula Koskenheimo treenaa nyt "Bull" Mentulan kanssa – "Minua ei haittaa, jos en voi syödä esimerkiksi pizzaa"

Mira Metsälä

Tällä hetkellä mänttäläisen Paula Koskenheimon kalenteri pitää sisällään tiukkaa dieettiä ja tarkoin harkittua treeniä. Naisella on meneillään viimeisten kuukausien valmistautuminen body fitneksen SM-kilpailuihin. Takana on nyt 13 viikkoa kisadieetillä.

–Nälkä ei ole ollut, sitä yleensä aina kysytään ensimmäisenä. Suomen huipulla kilpaileminen vaatii aina jostain luopumista, eikä minua haittaa, jos en voi syödä esimerkiksi pizzaa, Koskenheimo toteaa.

–Ei minua ole kielletty kokonaan syömästä herkkuja, mutta miksi söisin ohi ruokavalion, koska itse siitä kärsin. En halua tuottaa pettymystä itselleni enkä valmentajalleni. Kun noudatan annettuja ohjeita, voin olla kilpailupäivänä tyytyväinen siihen, että tein kaikkeni kisaa ajatellen.

Kisadieetti tarkoittaa ruokavalion ohella annosten punnitsemista ja säännöllistä ruokarytmiä. Nämä tavat eivät kuitenkaan ole Koskenheimon omia ruokailutottumuksia muuttaneet, sillä ne ovat olleet hänelle jo arkipäivää.

–Ruokavalioni on tällä hetkellä hyvin liha- ja kasvispainotteista, josta saan tarvittavat proteiinit ja hiilihydraatit. Pari kertaa viikossa yhdellä aterialla syön perunaa tai riisiä, Koskenheimo toteaa.

–Ainoa kompastuskivi minulla on vedenjuonti. Vettä pitäisi juoda paljon enemmän.

Ruokavalion lisäksi Koskenheimon kisavalmistautumiseen kuuluu neljä salitreeniä viikossa ja neljä tasaisen sykkeen aerobista harjoitusta, mikä hänellä tarkoittaa kävelylenkkejä tai uintia.

–En treenaa aikaisin aamulla, koska olen aamu-uninen, ja myös riittävä lepo sekä uni ovat valmistautuessa tärkeää, Koskenheimo kertoo.

Vuorotyötä koneistajana Javaskolla tekevä Koskenheimo sovittaa treenit kalenteriinsa töiden sekä personal trainer -asiakkaidensa ja kotitöiden lomaan. Hän kertoo merkinneensä oman treeniohjelmansa päivittäin kalenteriin, mikä helpottaa keskittymistä itse tekemiseen.

–Onneksi työnantajani kanssa pystyimme järjestämään niin, että voin pitää lomani ennen kilpailuja. Vuorotyö, varsinkaan yövuorot, eivät tee kropalle hyvää, nainen sanoo.

Kilpailuihin valmistautuminen on ollut pitkä prosessi ja vaatinut paljon erilaisia valmisteluja itse kilpailupäivää varten. Varsinaisen treenaamisen kilpailua silmällä pitäen Koskenheimo aloitti keväällä 2017. Hän treenaa ja kilpailee Bull's All Out -tiimissä Jari "Bull" Mentulan valmennuksessa.

–Olen tehnyt yhteistyötä Bullin kanssa vuodesta 2013 alkaen. Hän on yksi Suomen parhaista valmentajista, Koskenheimo toteaa.

Mentulan valmennuksen myötä Koskenheimo ajautui myös kilpailumaailmaan. Hän kertoo, että vielä vuosi sitten tammikuussa hänellä ei ollut minkäänlaisia kisasuunnitelmia, mutta sitten kohtalo puuttui peliin.

–Ajauduin Bullin järjestämään katsaukseen, jossa hän arvio treenattavien kehitystä sekä samalla katsoo kenellä olisi edellytyksiä kilpailuihin. En mennyt sinne ollenkaan sillä ajatuksella, että lähtisin kisaamaan, Koskenheimo sanoo.

Mentula oli kuitenkin sitä mieltä, että Koskenheimolla on edellytykset kilpailemiseen ja nyt lähdetään treenaamaan kohti kevään 2018 kilpailuja.

–Hän uskoi, että pystyn siihen. Ei hän muuten olisi minua kilpailuihin laittanut. Siitä asti olen sitten treenannut kisoja varten ja nyt on loppusuora menossa, Koskenheimo kertoo.

Body fitneksen SM-kilpailut pidetään Fitness Classic -tapahtumassa 21.–22. huhtikuuta Helsingin Kulttuuritalolla. Koskenheimon kilpailuluokka on Body fitness masters SM 45. Tällä hetkellä kisaan on ilmoittautunut seitsemän muuta kilpailijaa Koskenheimon lisäksi. Ilmoittautumisaika päättyy 20. tammikuuta.

–Tavoitteenani on totta kai voitto. Lihasten puolesta se on mahdollista, vaikka huipputasoisia ovat vastustajatkin, mutta poseeraaminen ja esiintyminen vaativat vielä treeniä, Koskenheimo sanoo.

Saadakseen poseeraamisen kuntoon Koskenheimo käy treenaamassa pelkästään esiintymistä ja poseeraamista yksityistunneilla Tampereella. Tarkoitus on hioa tekniikkaa.

–Salitreenissäkin, kun tekee liikkeet oikein ja oikealla lihaksella saa enemmän tuloksia aikaan. Rehkimällä ja repimällä vain rikkoo itsensä, Koskenheimo sanoo.

Kilpailuihin Koskenheimo lähtee yhdessä tyttärensä Janitan kanssa. Tytär on äidilleen tärkeä tuki ja avustaja kilpailuun valmistautuessa sekä itse h-hetkellä.

–Janita on ollut tosi tiiviisti mukana koko ajan. Hän on minulle myös henkinen tuki ja hän tietää, miten käyttäydyn, kun nälkäkiukku iskee, Koskenheimo sanoo.