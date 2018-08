Ville Niemisen voittoputki katkesi erikoisella tavalla – Pelicansin pelaaja kauhoi kiekon hanskalla omaan verkkoon!

Jari Perkiö

Hakametsän kiekkokausi alkoi perjantaina Tampere Cupin HIFK:n ja Pelicansin välisellä kohtaamisella.

Ensimmäisen kamppailun suurin mielenkiinto kohdistui tutussa Tappara-aitiossa seisoneeseen Ville Niemiseen.

Nopeasti liigavalmentajaksi noussut tamperelaislegenda johtaa nyt Pelicansin peliä.

Pelicansin voittohaaveet romuttuivat erikoisella tavalla vajaat neljä minuuttia ennen loppua. Lahtelaispelaaja kauhoi Markus Kankaanperän lähettämän kiekon hanskalla omaan verkkoon.

Näin HIFK eteni Tampere Cupin finaaliin maalein 2–1.

Nieminen sai viime perjantaina loistavan startin uudessa pestissä, kun lahtelaisjoukkue voitti kaikki ottelunsa legendaarisessa Pitsiturnauksessa – eikä päästänyt neljässä ottelussa osumaakaan.

Syksyn ensimmäinen takaisku tuli Hakametsässä, kun HIFK:n Joonas Rask siirsi Pelicans-vahti Juho Olkinuoran antaman reboundin verkkoon ylivoimalla.

Pelicansin veskariosasto on mainiossa kunnossa. Olkinuoran aisaparina on vasta 18-vuotias Jakub Skarek. New York Islanders teki kesällä tulokassopimuksen lahjakkaan tshekkivahdin kanssa, mutta Skarek pelaa tulevan kauden lähtökohtaisesti Lahdessa.

Jesse Mankinen viimeisteli Pelicansin avausosuman ylivoimalla HIFK:n uuden ruotsalaispuolustajan Johan Motinin istuessa jäähyboksissa.

HIFK aloitti kauden pelinsä Hakametsässä. Kokoonpanossa oli kahdeksan uutta kaveria.

Sveitsistä kotiutunut konkarisentteri Tommi Santala nousi näkyvimmin esiin. Santala, 39, pyöritti taitavasti HIFK:n ylivoimakuvioita ja löysi vaarallisen Erik Thorellin useamman kerran oikea-aikaisella poikittaissyötöllä.