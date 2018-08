Viisi suomalaista kisaa EM-kisoissa maanantaina – tässä kivikovat karsintarajat ja ohjelma

Vesa Laakso Aamulehti

Berliinissä käytävät yleisurheilun EM-kisat käynnistyvät miesten moukarinheiton karsinnalla, jossa suomalaisista heittävät Henri Liipola ja David Söderberg.

Karsintaraja on vedetty 76 metriin, mutta todennäköisesti 12 parhaan finaalin yltääkseen ei tarvitse heittää aivan niin pitkälle.

A-ryhmässä kello 17.05 heittävän Liipolan ennätys ja kauden paras on 75,47.

Virustaudin kanssa paininut Söderberg kilpailee B-ryhmässä kello 18.30 alkaen. Konkariheittäjä avasi kisakautensa vasta heinäkuun lopulla tuloksella 73,46, mutta kisavalinta tapahtui viime kauden tuloksen 75,53 perusteella.

–Söderberg on ollut pitkään varma arvokilpailuheittäjä, ja kun virusinfektio on nyt hellittänyt, hänen kuntonsa nousee päivä päivältä, SUL:n valmennusjohtaja Jorma Kemppainen linjasi.

Pituushypyn karsinnassa kisaavat 17.35 Kristian Bäck (793) ja Kristian Pulli (791). Pituuskarsinta on perinteisesti senttipeliä, jossa askelmerkin on oltava heti kohdallaan, sillä kova tulos on saatava kolmella hypyllä.

Pituuden karsintaraja on tasan 800.

Päivän viides suomalainen on kuulantyöntäjä Arttu Kangas, joka työntää B-ryhmässä kello 19.55.

Kangas pukkasi hallikaudella 7,26 kilon rautapalloa 19,90 ja kesän paras on 19,57.

Vire on ollut kuitenkin viime ajat hakusessa, sillä Kalevan kisoissa Kangas jäi SM-hopealle vaatimattomalla tuloksella 18,56.

Kuulan karsintaraja on kivikova 20,40.