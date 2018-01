Video Suomen mäkijoukkueesta nousi jättihitiksi maailmalla – Janne Ahosen ilme herättää hilpeyttä

Tuukka Välimäki Aamulehti

Suomen mäkimaajoukkueen lyhyt esittelyvideo on noussut kansainväliseksi hitiksi. Noin viiden sekunnin mittaista videopätkää on katseltu lyhyessä ajassa yli miljoona kertaa ja se on kerännyt tuhansia kommentteja yhteisöpalvelu Redditissä.

Etenkin mäkilegenda Janne Ahosen esiintyminen herättää hilpeyttä.

Katso video ja kooste kommenteista:

Videolla mäkihyppyjoukkue esittäytyy kameralle Eurosportin lähetyksessä. Mukana ovat Antti Aalto, Jarkko Määttä, Eetu Nousiainen ja Janne Ahonen.

Kolme hyppääjistä esittäytyy kameralle hauskalla tavalla. Ensimmäinen pyyhkäisee kädellä suupielensä alas ja seuraava suunsa hymyyn. Viimeiseksi tulee Janne Ahosen vuoro. Hänen elettään ja ilmettään on vaikea sanoin kuvata.

Janne Ahonen, "viimeinen kaveri", onkin herättänyt Redditissä valtavasti keskustelua. Video on kerännyt lähes 2 000 kommenttia.

Video julkaistiin Redditissä eilen. Se nousi illalla yhteisöpalvelun etusivun suosituimmaksi julkaisuksi, mikä on Suomea käsittelevälle julkaisulle harvinaista. Julkaisu on tähän mennessä haalinut yli 176 000 suositusta.

Video on ilmeisesti peräisin lentomäen MM-kisojen joukkuekilpailusta Saksan Oberstdorfista viime viikonlopulta. Suomen joukkue sijoittui kisassa kahdeksanneksi.