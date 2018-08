Verottaja: Porin Ässät myi alkoholia kirjanpidon ohi yli 100 000 eurolla – seura vetoaa virheelliseen inventaarioon

Harri Laiho Pori

Ässille vuosikymmenten aikana tutuksi tullut verottaja vieraili seuran luona viime syksynä. Verottaja tarkasti HC Ässät Pori Oy:n kaksi edellistä tilikautta, eli 1.5.2015–30.4.2017 välisen ajan.

Tarkastuksen perusteella verottaja arvioi, että HC Ässät Pori on myynyt alkoholia kirjanpidon ohi 117 865,40 euron edestä. Verottajan mukaan kyse on käytännössä siitä, että ennakonpidätyksiä ja oman käytön arvonlisäveroa on maksettu väärin.

Verottaja on määrännyt puuttuvia veroja maksettavaksi 52 020,76 euroa. HC Ässät Pori Oy on vastineessaan ilmoittanut, että erotus alkoholinmyynnissä johtuu virheellisestä inventaariosta. Asiaan ei ole saatu vielä lopullista päätöstä.

HC Ässät Pori Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Ojanen pitää verottajan tekemää vierailua ja huomioita hyvänä asiana. Ojasen mukaan on seuroillekin tärkeää, että säännöt ja käytännöt tulevat selviksi, jotta kaikki tietävät, miten asioissa pitää toimia.