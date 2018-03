Vapise, Ovetshkin – Patrik Laine metsästää maalipörssin kärkipaikkaa ja harvinaista haamurajaa parhaaseen katseluaikaan

Lauri Lehtinen Aamulehti

Patrik Laineesta voi tulla lauantai-iltana kolmas suomalaispelaaja, joka onnistuu tekemään jääkiekon NHL:ssä yhden kauden aikana vähintään 40 osumaa.

Winnipeg Jetsin laituri on ollut viime viikkoina kuumassa vireessä. Pisteputki on 10 ottelun mittainen ja tuon putken aikana pisteitä on kertynyt peräti 14+6=20. Laine on ollut NHL:n kuumimpia pelaajia viime viikot.

Laineella on tällä hetkellä kasassa 67 ottelusta tehot 39+23=62. Seuraava maali olisi numero 40. Viime kaudella Laine teki 36 osumaa.

Suomalaisista vain Teemu Selänne ja Jari Kurri ovat maalanneet NHL:n runkosarjan aikana 40 kertaa kaudessa. Kumpikin on onnistunut tempussa seitsemän kertaa. Viimeisin 40 maalin kausi nähtiin 2006–07, kun Anaheim Ducksin Selänne osui 48 kertaa.

NHL:n maalipörssiä johtaa venäläistähti Aleksandr Ovetshkin. Washington Capitalsin laituri on tehnyt 40 maalia. Capitals kohtaa lauantaina San Jose Sharksin.

Capitalsin ja Sharksin peli alkaa Suomen aikaa kello 23. Laineen edustaman Winnipeg Jetsin ja Philadelphia Flyersin ottelu alkaa suomalaisittain parhaaseen katseluaikaan kello 20 eli Laine pääsee antamaan näyttönsä ensin.

Jääkiekon NHL-ottelu Philadelphia Flyers–Winnipeg Jets kello 20 alkaen Suomen aikaa. Viasat Jääkiekko HD ja Viaplay näyttävät ottelun suorana.