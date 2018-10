VaLePan uusi valmentaja Radovan Gacic tuli Sastamalaan sheikki Mansourin alaisuudesta: "Teen tätä ammatikseni – ja haluan olla mahdollisimman hyvä"

Jari Perkiö Sastamala

Jää ikuiseksi arvoitukseksi, miten pitkälle Radovan Gacic olisi voinut edetä pelaajaurallansa.

Vammalan Lentopalloa luotsaava slovenialaisvalmentaja joutui jättämään kentät jo 18-vuotiaana kiusallisten selkävaivojen takia.

Selän leikkaaminen olisi ollut yksi vaihtoehto, mutta Gacic luopui operaatiosta suosiolla riskien takia.

Intohimo ei hävinnyt kuitenkaan mihinkään. Hän rakasti lentopalloa yli kaiken ja halusi suunnata energiansa tähän lajiin edelleen.

Näin tuli luontainen siirtymä valmennuspuolelle.

–Minulla oli onnea. Pääsin heti Slovenian parhaan joukkueen (Branik Maribor) valmennusryhmään. Opin paljon uutta – ja into kasvoi entisestään, Gacic kuvaili.

Unelmana olympiakisat

Gacic on edelleen tällä tiellä. Vaikka mies on vasta 43-vuotias, hän on luotsannut ammatikseen jo reilut 20 vuotta ja kehittänyt itseänsä koko ajan.

–Haluaisin johtaa jotakin joukkuetta olympiakisoissa vielä jonakin päivänä. Se on suurin unelmani, Gacic sanoi.

Slovenialaisen kansainvälinen kokemus on laaja. Hän on työskennellyt oman maan ja Egyptin maajoukkueissa sekä venäläisessä superliigajoukkueessa Ural Ufassa.

Päävalmentajakokemusta löytyy muun muassa Ach Volley Bledistä sekä romanialaista Team Constantasta ja Remat Zalausta. Kaikki nämä seurat pelasivat Mestarien liigaa Gacicin komennossa.

Niinpä Gacic tietää tarkasti, mihin hän on viemässä VaLePaa.

–Lohkovaiheeseen pääsy vaatii nyt vielä enemmän kuin aiemmin uudistetun systeemin takia. Pitää kaataa kolme todella vahvaa vastustajaa. En näe mitään syytä, miksemme voisi onnistua.

Perillä Suomen markkinoista

On hämmentävää, kun VaLePa on saanut Gacicin tasoisen miehen valmentajakseen.

–Pikemminkin päinvastoin. Olin yllättynyt, kun VaLePasta avautui paikka hienon viime kauden jälkeen. Luulin, että edellinen luotsi (Sami Kurttila) jatkaa ilman muuta.

Hetkinen – miten voit olla näin hyvin perillä Suomen markkinoista?

–Se on työtäni. Teen tätä ammatikseni – ja haluan olla mahdollisimman hyvä, Gacic painotti.

Sastamalassa kasvanut hakkuri Olli-Pekka Ojansivu pelasi Gacicin komennossa Tomis Constantassa syksyn 2012, kunnes suomalainen jätti joukkueen palkkarästien takia.

Gacic muistelee lämmöllä yhteistä jaksoa ja odottaa innolla Savo Volleyhyn siirtyneen pallontappajan kohtaamista.

Slovenialaisluotsi tuntee suomalaisen pelaajakentän käsittämättömän tarkasti. Maajoukkuepelaajien nimet tulevat kuin apteekin hyllyltä. Myös parhaat juniorit ovat tiedossa.

Faktapankki kunnossa

Gacicin faktapankkia voi vain ihailla. Tähän taustaan nähden ei kannata ihmetellä, miksi Aaro Nikula ja Mikko Karjarinta tulivat VaLePaan.

VaLePa on Gacicille erinomainen vaihtoehto viime syksyn murheiden jälkeen. Silloin iranilaisseura purki valmiin sopimuksen yksipuolisesti. Sen jälkeen Gacic päätyi Arabiemiraattien ökyjoukkueeseen Al Jaziraan.

Sheikki Mansour bin Zayed al-Nahyan omistaa Al Jaziran ohella Manchester Cityn jalkapallojoukkueen.

–Se oli leppoisa ja rentouttava jakso, mutta pelillä ei ollut mitään tekemistä huippulentopallon kanssa. Siksi vuosi riitti.

Saitko ruhtinaallisen korvauksen?

–En. Vain normaalin palkan, Gacic vastasi.