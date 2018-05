VaLePa pelaa jatkossa kotipelejä myös Tampereella, nappasi riveihinsä brasilialaistähden – "Yksi kaikkien aikojen kovimmista pelaajista Suomen liigassa"

Jari Perkiö, STT

Uudestaan Mestarien liigaan lähtevä Vammalan Lentopallo on värvännyt historiansa menestyneimmän vahvistuksen.

Sastamalalaisjoukkueen liberoksi tulee pitkän pätkän Brasilian maajoukkueessa pelannut Alan Barbosa Domingos.

– Alan on yksi kaikkien aikojen kovimmista pelaajista Suomen liigassa, Thaimaasta tavoitettu VaLePa-passari Mikko Esko hehkutti.

Alan hakeutui VaLePaan Eskon välityksellä. He tutustuivat toisiinsa kaudella 2004–05 voittaessaan tuplamestaruuden belgialaisessa huippujoukkueessa Noliko Maaseikissa.

Alan täytti helmikuussa 38 vuotta, mutta hän on edelleen huippukunnossa. Hän antoi tuoreen todisteen viime kaudella oltuaan kivikovan Brasilian liigan paras vastaanottaja.

– Hihalyönti on ihan huippua. Hän on meille älytön vahvistus, jos vaan fysiikka on kunnossa, lomamatkalla oleva Esko suitsutti.

FIVB

Pelannut aiemminkin Euroopassa

Eurooppa on tuttu maanosa Alanille. Brassilibero loisti kaudella 2007–08 Moskovan Dynamossa ja seuraavana talvena toisessa venäläisjoukkueessa Belgorodissa.

Dynamossa tuli tuplamestaruus ja Mestarien liigan lopputurnauspaikka. Belgorod voitti hänen aikanaan CEV-cupin.

Tuorein eurooppalaisvierailu ajoittui kaudelle 2015–16, jolloin hän vahvisti romanialaista Stiinta Baia Marea.

Maajoukkuetaival alkoi juhlavasti nuorten MM-pronssilla 1999 ja jatkui A-maajoukkueessa useilla arvoturnausmitaleilla.

Kruunuksi tuli vuoden 2010 maailmanmestaruus. Kultahumu tuli tutuksi myös Maailmanliigassa (2007), Etelä-Amerikan mestaruusturnauksessa (2013) ja Pan American Cupissa (2013).

Palkintokaappiin kertyi myös tukku himmeämpiä mitaleita.

VaLePa julkisti torstaina myös toisen uuden hankinnan. Peräti 212-senttinen lupaus Aaro Nikula tulee Kuortaneelta joukkueen kakkoshakkuriksi.

Kotipelejä Tampereella

VaLePa laajentaa toimintaansa Pirkanmaalla, koska tamperelainen Rantaperkiön Isku joutui luopumaan paikastaan Mestaruusliigassa. Jatkossa VaLePa pelaa nimellä VaLePa Sastamala Tampere, ja Isku on VaLePan farmijoukkue.

Liigajoukkue pelaa kotipelejään Sastamalan lisäksi Tampereella. Seura haluaa myös jatkaa Mestarien liigassa, jossa se oli viime kaudella ensimmäisenä suomalaisena miesten joukkueena.

Päivitys 31.5.2018 klo 13.41: Lisätty tieto VaLePan laajenemisesta Pirkanmaalla.