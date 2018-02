VaLePa kuittasi edellisvuoden työtapaturman – Sivulan sairastelukierre viimein taittumassa

Jari Perkiö

Melkein kaksi kuukautta sairastelleen Urpo Sivulan voimat alkavat palautua pikku hiljaa.

Hakkurin kädestä lähti jo muutamia mojovia paukkuja, kun Vammalan Lentopallo pehmitti Perungan Pojat kotikentällään vaivattomasti 3–0 (25–18, 25–17, 25–18).

Sivula paukutti liigakamppailun korkeimman saldon 15 pistettä.

–"Upi" on sairastellut itsenäisyyspäivästä lähtien. Eli melkein kaksi kuukautta. Välillä kuume on hävinnyt, mutta lämpö on noussut taas uudestaan. Tilanne on ollut erittäin haastava. Valitettavasti sairastelu osui juuri Mestarien liigan tärkeimmille hetkille, VaLePan valmentaja Sami Kurttila paljasti.'

"Valmennuksen moka"

VaLePa halusi nyt hyvityksen marraskuun puolivälin karvaalle 1–3-vierastappiolle.

–Se oli valmennuksen moka. Olisi pitänyt tajuta, ettei otteluohjelma voi olla tällainen. Pelaajien lataus purkautui täysin, kun varmistimme edellisviikonloppuna Mestarien liigan lohkopaikan, Kurttila myönsi.

Täysosuman jälkeen sastamalalaisjoukkue kärsi pohjoisen keikalla runkosarjan ainoat tappionsa – ensin Ettalle ja heti seuraavana päivänä PerPolle.

Nyt voittajasta ei ollut hetkeäkään epäselvyyttä.

VaLePa venytti liigavoittojensa putken kotikentällä jo 25 ottelun mittaiseksi ja kuittasi samalla reilun vuoden takaisen työtapaturmansa. Silloin juuri PerPo kaappasi Vexve Areenalta sensaatiomaisen 3–1-vierasvoiton.

Nilkan muljahdus päätti vieraiden takaa-ajon

Tällä kertaa PerPon toivonkipinä hiipui lopullisesti toisen erän puolivälissä (tappiotilanteessa 12–17).

PerPon Joshua McKayn nilkka muljahti ikävännäköisesti eikä kanadalaispassari voinut jatkaa peliä.

Tuskainen pelintekijä kannettiin kentän laidalle ensiavun jälkeen.

Tilalle tulleesta Joel Juurisesta ei ollut VaLePan horjuttajaksi.

Australialaissentteri Jacob Guymer oli tällä kertaa joukkueenjohtajan roolissa satutettuaan polvensa pari päivää sitten.

–Luojan lykky, ettei polvesta löytynyt kuvauksissa mitään vakavampaa. Uskoisin, että Guymer on pelikunnossa jo seuraavassa Mestarien liigan ottelussa, Kurttila tuumi.