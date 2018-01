VaLePa joutuu turkkilaiseen huutomyrskyyn lentopallon Mestarien liigassa

Yrjö Kares Aamulehti

Vammalan Lentopallon voi ounastella pelaavan keskiviikkona Ankarassa todellisen huutomyrskyn keskellä kolmannen lentopallon Mestarien liigan ottelunsa.

Vuoden 2014 Mestarien liigan kakkosen Halkbank Ankaran vahvuuden VaLePan pelaajat ainakin tietävät. Joukkueesta enemmistö pommittaa 8 000 katsojaa vetävässä hallissa suomalaisjoukkuetta kumoon kovilla hyppysyötöillä.

–Uskon, että joukkue on nyt varmasti energiaa täynnä ja pelinälkä on kasvanut, kun emme ole pelanneet viikkoon. Tilanne on erilainen kuin neljä viikkoa sitten Vantaalla, VaLePan päävalmentaja Sami Kurttila arvioi.

Nyt virkeä joukkue

Kurttila pettyi silloin pahoin joukkueensa esitykseen. Nyt käsitys tilanteesta joulukuussa on tämä:

–Olimme tappio-ottelussa VfB Friedrichshafenia vastaan sekä henkisesti että fyysisesti väsyneitä.

Saksalaisjoukkue porskuttaa neljän joukkueen lohkossa ainoana tappioita. Halkbank on kakkosena, VaLePa on kolmantena yhdellä kahden pisteen voitollaan PAOK Salonikista.

–Halkbankin kovatkin syötöt on pystyttävä nostamaan, jotta voimme hyökätä terävästi takaisin. Puolustuspelissä palloja on kaivettava sitkeästi ja herpaantumatta peliin, sillä kotijoukkue on myös erittäin vahva hyökkäyspelissä.

Avainkvartetti

Halkbankin hyökkäyspelin tylsyttäminen vaatii VaLePalta kovaa itseluottamusta ja suoritusvarmuutta.

–Joukkueen avainhahmoja ovat kaksi kuubalaista, passari Raydel Hierrezuelo Aguirre, hakkuri Fernando Hernandez Ramos ja kokenut arvokisakävijä, serbialainen laitamies Nemanja Petric. Turkkilainen laitamies Burutay Subasi on myös iskenyt kovia teholukemia, Kurttila ruotii.

VaLePa valmistautui tiistaina Ankarassa otteluun kolmessa vaiheessa, josta yksi oli ajatusten irrottelua pelistä.

–Aamupäivällä harjoittelimme tunnin hotellin erinomaisessa kuntosalissa, puolenpäivän jälkeen vierailimme tervehdyskäynnillä Suomen suurlähetystössä ja illalla harjoittelimme peliareenalla puolitoista tuntia.

Kurttilan mukaan suurlähetystöstä on tulossa noin 30 kannustajaa Suomen väreihin pukeutuneena halliin.

–Kaikki kannustus meille on tervetullutta. Ensimmäisessä Mestarien liigan ottelussa Halkbankilla oli kolmetuhatta katsojaa tukenaan, Kurttila totesi.

Erien loppuun tarkkuutta

VaLePan passari Mikko Esko pelasi yhden ammattilaiskautensa samassa joukkueessa, jota Esko nyt yrittää juonia kumoon.

–Tarvitsemme torjuntoja ja puolustuksia paljon, vastustajalle ei saa antaa mitään pisteputkia mutta itse on pelattavasti terävästi juuri erien loput, Esko suuntaili.

Eskon mukaan joitakin entisiä pelikavereita on nytkin vastassa ainakin vaihtomiehinä.

–Petricilla on viidet EM-kisat takanaan, mutta en muistaakseni ole pelannut koskaan häntävastaan.

Eskon mielestä Halkbank eroaa muista lohkon joukkueista juuri syöttöpommittajana.

–Muut ovat syöttäneet vaihtelevammin kuin Halkbank, enemmän leijaa ja hyppysyöttöjä keskenään. Tästä ottelusta ei voi lähteä hakemaan kuin voittoa, jotta omat jatkopaikkahaaveemme säilyisivät hyvinä, Esko mietti.

Hyvän kahvin voimalla

Suurlähetystössä olo oli ainakin kotoinen.

–Ihan hyvää suodatinkahvia suomalaiseen makuun meille tarjottiin. Turkkilaisessa kahvissahan jää sakka pohjalle, Esko tiivisti tarjoilun, jossa herkut jäivät väliin.

Turkkilaiset kakunpalat näyttivät ehkä houkuttelevilta mutta eivät sopineet välipalaksi ennen harjoituksia.

VaLePan Mestarien liigan ottelu alkaa ke 17.1. kello 16.30. Pelin televisioivat Ruutu+ ja ISTV.