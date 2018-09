Vain yksi osa-alue kestää Sportilla vertailun pudotuspelipaikasta taisteleviin joukkueisiin – Edes kuuluisan kiekkosuvun jäsen ei pelasta vaasalaisten kautta

Lauri Lehtinen

Sport lähtee kauteen kehittämään nuoria pelaajia, ei menestymään.

Tätä kirjoitettaessa Sport on hävinnyt kahdeksasta kesän harjoitusottelustaan kuusi. Jopa Mestis-joukkue Hermes jyräsi viime kauden liigajumbon yli maalein 4–1.

Sport menetti viime kaudesta monta tärkeää palasta, kuten puolustuksen suurimmat vastuunkantajat Ari Gröndahlin (lähti jo kesken viime kauden) ja Joni Tuulolan.

Gröndahlia ja Tuulolaa paikkaamaan ei ole hankittu yhtään kokenutta ja varmaa nimeä. Pakisto on Liigan heikoin. Sport huutaa entisen ilveksen Valtteri Viljasen tai Victor Westermarckin läpimurron perään.

Kokematon puolustus kasaa paineita maalivahtien niskaan. Maalivahtiosasto on Sportin ainoa osa-alue, joka kestää vertailun pudotuspelipaikasta taisteleviin joukkueisiin. Sami Aittokallio–Mika Järvinen on oikein hyvä veskarikaksikko.

Sportin hyökkäys kuvastaa joukkueen yleistilannetta. Monta kehittyvää pelaajaa, joista ainakin osa ottaa askeleita eteenpäin, mutta pelkillä nuorukaisilla ei menestytä.

Kuvaavaa on, että Sportin ulkomaalaishankinnoista T.J. Foster ja William Rapuzzi saapuvat Vaasaan Norjan pääsarjasta.

Brody Sutter on osa kuuluisaa kiekkosukua. Hänen isänsä Duane Sutter on nelinkertainen Stanley Cup -voittaja New York Islandersista ja sedistä löytyy kiekkomuseollinen NHL-saavutuksia. Totuus kuitenkin on, että Sutter ei ollut pistetykki AHL:ssä. Hän on tuskin sitä Sportissakaan.

Oma juttunsa on vielä Sportin uusi päävalmentaja. Pitkän linjan vaasalainen kiekkopersoona Ari-Pekka Pajuluoma on toiminut aikuisten tasolla päävalmentajana vain puolen kauden ajan Mestiksessä.

Jos Pajuluoma onnistuu kehittämään nuoria pelaajia, hän on onnistunut työssään. Pudotuspelit ovat utopiaa.