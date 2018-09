Vaikuttiko julkinen paine Jorma Kemppaisen väistymiseen SUL:n valmennusjohdosta? "Meillä on kyllä paineensietokykyä, ja niin on Jormallakin"

Tapio Neva

Jorma Kemppainen siirtyy sivuun Suomen Urheiluliiton (SUL) valmennusjohtajan tehtävästä. Hän jatkaa kuitenkin SUL:n palveluksessa valmennuksen muissa tehtävissä. Työsuhde on myös jatkossa kokopäivätoiminen.

Kemppainen aloitti työssään vuoden 2012 EM-kisojen jälkeen. Hänen johtajakaudellaan Suomen arvokisamenestys on ollut seuraavanlainen: 2013 MM-kisoissa yksi hopea (Tero Pitkämäki), 2014 EM-kisoissa kulta ja pronssi (Antti Ruuskanen, Pitkämäki), 2014 olympiakisoissa ei mitaleita, 2015 MM-kisoissa yksi hopea (Pitkämäki), 2016 EM-kisoissa yksi pronssi (Ruuskanen) ja 2017 MM-kisoissa sekä 2018 EM-kisoissa ei mitaleita.

Edellisen kerran Suomi oli jäänyt ilman mitalia EM-kisoissa vuonna 1966.

SUL on saanut tänä vuonna osakseen paljon kritiikkiä. Osa siitä on kohdistunut liiton varainhankintaan ja muutenkin taloudenpitoon, osa urheiluun. Jälkimmäisessä asiassa Kemppainen on ollut usein se, joka on antanut kasvot SUL:n epäonnistumisille.

Vaikuttiko julkinen paine tehtyyn ratkaisuun?

–Meillä on kyllä paineensietokykyä, ja niin on Jormallakin. Ratkaisuun päädyimme kokonaisanalyysin pohjalta. Siihen vaikutti arvokilpailumenestys ja moni muu asia, SUL:n puheenjohtaja Vesa Harmaakorpi totesi.

–Organisaatioissa on välillä hyvä vaihtaa kasvoja ja nyt katsoimme, että on sopiva hetki tehdä tällainen ratkaisu. Jorma on tehnyt hyvää työtä, mutta nyt haemme uutta näkemystä.

–Toki toivomme henkilövaihdoksen myös rauhoittavan ympärillämme käytävää julkista keskustelua. Viestinnällisiin näkökulmiimme meidän pitää kiinnittää jatkossa enemmän huomiota.

SUL nimittää uuden valmennusjohtajan syksyn aikana.