Väärään lajiin ensin ilmoitettu Maria Huntington ei usko, että valintasotku vaikuttaa suoritukseen – Hän jahtaa EM-kisoissa ennätystään: "Ainakin moni ihminen tietää nyt, kuka mä oon"

Mikko Gynther Aamulehti

Yleisurheilija Maria Huntingtonista ei näy päälle päin, että takana on huonosti nukuttu yö. Huntington kertaa edellisen vajaan vuorokauden aikaisia tapahtumia epäuskoisesti nauraen.

Seitsenottelija oli epähuomiossa ilmoitettu ensi viikolla alkavien yleisurheilun EM-kisojen korkeushyppyyn. Virheen oli tehnyt Suomen Urheiluliitto SUL. Koska Huntingtonin tilastotulos korkeudessa ei riittänyt kisapaikkaan, näytti siltä, että Tampereen Pyrinnön urheilijaa ei nähdä koko kisoissa.

–Tämä oli iso juttu aamulla. Nyt, kun tämä järjestyi, niin en pidä sitä enää niin merkittävänä. Virhe tuli, mutta se pystyttiin korjaamaan, Huntington sanoo torstaina iltapäivällä Tampereen Pispalassa Pyhäjärven rannalla.

Huntington sai keskiviikkona noin kello 23.30 tietää, että hänet on ilmoitettu väärään lajiin. Euroopan yleisurheiluliiton konsulttina työskentelevä Mirko Jalava kertoi tuolloin, että Huntingtonin pääsy EM-kisoihin on epätodennäköistä.

Ilmoittautuminen EM-kisoihin oli päättynyt maanantaina.

Torstaina aamupäivällä tuli kuitenkin huojentava tieto, että Huntington pääsee kisoihin ja nimenomaan seitsenotteluun.

–Koko ajan on joku soittanut tai pistänyt viestiä. On ollut aikamoinen ryöpytys. Outoa, että tällaista sattuu. Tämä on tietysti noloa heille (SUL), Huntington sanoo.

Silja Viitala

Huntington voitti seitsenottelun Suomen mestaruuden Kalevan kisoissa kaksi viikkoa sitten. Hän urakoi ennätyspisteensä 5 858. EM-kisojen tulosraja oli 5 900 pistettä, joten tamperelainen joutui jännittämään, pääseekö hän kisoihin niin sanotun odotuslistan kautta. Jos tulosrajojen rikkojia ei ole lajissa tarpeeksi, valitaan kisoihin urheilijoita rankingsijoituksen perusteella.

–Oletin, että en pääse kisoihin, koska kukaan ei ollut missään vaiheessa ilmoittanut, että olisin lähellä (kisapaikkaa). Ajattelin, ettei se ole mahdollista, kun en rikkonut rajaa, Huntington sanoo.

EM-kisoihin saattoi päästä, vaikka ei ollut rikkonut tulosrajaa, jos kansallinen liitto oli ilmoittanut urheilijan odotuslistalle. Ilta-Sanomat kertoi keskiviikkona, että Alisa Vainion aika olisi riittänyt EM-kisapaikkaan 10 000 metrillä, mutta SUL ei ilmoittanut häntä odotuslistalle.

–Ymmärtäisin asian, jos ilmoittaminen maksaisi liitolle jotain, mutta kun se ei maksa. Miksi ei voi ilmoittaa kaikkia mahdollisia urheilijoita ja katsoa sitten, ketkä pääsevät kisoihin? Huntington ihmettelee.

Silja Viitala

Berliinissä järjestettävät EM-kisat ovat Maria Huntingtonille, 21, ensimmäiset aikuisten arvokisat. Hän lähtee tekemään uutta ennätystään ja haaveilee 6 000 pisteen rikkomisesta.

–Kalevan kisoissa muut lajit menivät ihan hyvin, mutta korkeudessa epäonnistuin tosi pahasti. Hyppäsin vain 168. Neljä viikkoa aiemmin hyppäsin 180. Ero tarkoittaa noin 150 pistettä. Toivottavasti pääsen Berliinissä myös 800 metriä lujempaa kuin Kalevan kisoissa, Huntington sanoo.

Hän ei usko, että valintasotku vaikuttaa tulokseen. Ohjelma olisi ollut viime päivät samanlainen, vaikka EM-kisalippu olisi varmistunut jo aiemmin, koska täydestä ottelusta palautuminen vie noin kaksi viikkoa.

–Ainakin moni ihminen tietää nyt, kuka mä oon, Huntington naurahtaa.

–Lähden hyvillä mielin kisoihin. Koen, että olen hyvässä kunnossa ja pystyn parantamaan ennätyspisteitä. Poikaystävä lähtee matkaan ja toivottavasti saan myös valmentajan (Matti Liimatainen) mukaan.

Seitsenottelu on EM-kisojen ohjelmassa ensi torstaina ja perjantaina.