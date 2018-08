Uskomattomat Ingebrigtsenin veljekset tavoittelevat ainutlaatuista kolmoisvoittoa 1 500 metrillä: "Tervetuloa mukaan vauhtijuhliin, jos pysytte kyydissä"

Tapani Salo Berliini

Perjantai-iltana kello 22.50 Suomen aikaa Norja seisahtuu vajaaksi neljäksi minuutiksi.

Silloin juostaan miesten 1 500 metrin loppukilpailu.

Mukana on kolme Ingebrigtsenin veljestä. He tavoittelevat ainutlaatuista kolmoisvoittoa juoksujen kuninkuuslajiksi sanotulla matkalla.

Ennakkoon asetelma on herkullinen tunturimaan pojille: Filip ja Jakob Ingebrigtsen ovat tilaston ykkönen ja kakkonen, Henrik yhdeksäs.

–Luvassa on erittäin mielenkiintoinen kisa. Jos joku haluaa osallistua Ingebrigtsenin veljesten vauhtikekkereihin, olkoon hän tervetellut, Henrik, veljeksistä vanhin ja boheemein sanoi alkuerien jälkeen.

Veljestroikan kolmoisvoitto on lähellä, mutta toteutuuko se?

Tilaston nelonen, Tshekin Jakub Holusa (3.32,49), on armoton kirimies ja yrittää murtaa norjalaisrintaman. Eikä Puolan Marcin Lewandowskiakaan voi laskea ulos mitalikahinoista.

Mihin Ingebrigtsenin sensaatiomainen menestys perustuu?

Norjalaisperheessä on seitsemän lasta. Yhdistäviä tekijöitä ovat isä Gjert Ingebrigtsen, hiki ja harjoittelu.

Taustatukea antaa Norjan olympiakomitean huippu-urheiluun keskittyvä Olympiatoppen, joka lienee tänä päivänä länsimaiden kehittynein huippu-urheiluorganisaatio.

Gjert Ingebrigtsenin metodeissa sanat "hauska" ja "leikinomainen" loistavat poissaolollaan.

–Urheilun ei pidä olla hauskaa. Vain tuloksilla on merkitystä, isä Ingebrigtsen on sanonut.

Henrik, 27, Filip, 25, ja vasta 17-vuotias Jakob ovat ällistyttäneet juoksumaailmaa loistokkailla tuloksillaan.

Henrik on voittanut EM-kisoissa 1500 metrillä kultaa (Helsinki 2012), hopeaa (2014 Zurich) ja pronssia (2016 Amsterdam).

Filip Ingebrigtsen voitti Amsterdamissa Euroopan mestaruuden 1500 metrillä – kisassa jossa Ingebrigtsenien lisäksi mitaleille ylsi vain hopeaa ottanut Espanjan David Bustos.

Isompien veljiensä varjossa varttunut Jakob Ingebrigtsen näyttää olevan matkalla sukunsa suurimmaksi juoksijaksi. Hän voitti heinäkuussa nuorten MM-kisoissa Tampereella hopeaa 1 500 metrillä ja pronssia viitosella. Monacossa hän ravasi 1500 metrillä hämmentävän huikean ennätyksensä 3.31,18. Aika on alle 20-vuotiaiden Euroopan ennätys.

Samassa kisassa Filip Ingebrigtsen juoksi Norjan ennätyksen 3.30,01.

Ingebrigtsenit on ilmoitettu myös sunnuntaina 5 000 metrille. Siinä Henrik on Euroopan tilaston ykkönen 5000 metrillä (13.16,97), Jakob seiska (13.20,78). Filip on juossut tänä kesänä 13.30,48, mutta hänellä on rahkeissa varaa paljon kovempaan kyytiin.

Itse asiassa lienee ihan sama miten juostaan: Vitosen voittaja on joka tapauksessa sukunimeltään Ingebrigtsen. Henrik ja Jakob hoitavat homman, jos mennään kovaa, mutta jos kävellään, Filip vie potin!

Mutta ensin taistellaan 1 500 metrillä maineesta, kunniasta ja mitaleista.

–Kolmoisvoitto? Ehkä. En sano mitään itsestäni, mutta veljiini uskon kuin vuoreen, Henrik Ingebrigtsen sanoo.