Urho Kujanpää ylitti 545 Kuortaneella – kolmas yritys 555:stä oli onnistumista vaille huikea

Jarmo Hakanen

Suomen seiväshyppy nousee askeleittain kuopasta korkeuksiin. Tulevan kesän EM-kisoihin matkaa varovaisellakin veikkauksella kolme mieshyppääjää. Tomas Wecksten ja Tommi Holttinen ovat jo ylittäneet EM-rajan 555. Eikä kolmatta tarvitse hakea kaukaa.

Urho Kujanpää,20, nappasi viikko sitten miesten sarjan kultaa ja eilen sitten tuli 22-sarjan mestaruus ylitettyään ilmavasti kauden parhaansa 545. Ja erityisesti kolmas yritys 555:stä oli onnistumista vaille huikea.

–Ainesta oli jopa reiluun ylitykseen, mutta hyppy jäi lyhyeksi eli Urho putosi riman päälle, valmentaja Raimo Eskola jutteli kisan jälkeen totutun rauhallisesti.

Kujanpää sai tehdä kovan työn mestaruuden eteen. Mikäli kolmas yritys 530:stä ei olisi onnistunut, käteen olisi annettu pronssilätkä. Sitten jäykemmälle seipäällä ylittyi 545,

–Armeija on rajoittanut tekniikkaharjoituksia, joten kilpailujen alut ovat olleet pientä hakemista.

–Miehelle koittaa siviili maaliskuulla, jolloin harjoituksen ohjaus paranee monta pykälää. Kotimaan harjoittelun katkaisee sopivasti kolmen viikon tekniikkaleiri toukokuulla Italian Formiassa, Eskola laskeskelee.

Raimo Eskola, 68, on arvostettu valmentaja, jolla on myös seiväshyppytausta. Hän on ensimmäinen pirkanmaalainen viiden metrin ylittäjä. Ennätys 525 on vuodelta 1976.

–Urho on analyyttinen, ajattelija ja seuraa jopa valmentajan ohjeita. Minulla on ollut kokemuksia toisenlaisistakin valmennettavista, Eskola selittää syytä valmentamiseen.

Pyrinnön Ville Eikkula,17, flöppasi 191 ja voitti yllättäen mestaruuden. Hallikaudella 216 hypännyt Arttu Mattila aloitti korkeudesta 199, mutta pöytäkirjaan merkittiin vain kolme ruksia,

Pirkanmaan nuoret saalistivat saalistivat Kuortaneelta seitsemän mestaruutta ja lisäksi muutamia himmeämpiä mitaleita. Längelmäen Lassi Hämelahti oli M19 pituuden kolmas, saman sarjan korkeuden hopealle floppasi Lempäälän Kisa Yleisurheilun Matias Mustonen.

Pyrinnön Frida Hämäläinen oli toinen 19-sarjan 400 metrillä ja Olivia Ben Khalifa saman sarjan 60 metrin aidoissa.

Vammalan seudun Voiman Aapo Karvinen,17, loikki hopean arvoisesti 13,71.

TU-38:n Ilari Ryyppö juoksi pronssille kisojen päätöslajissa 22-sarjan 200 metrillä.