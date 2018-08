Suomalaiset yleisurheilijat eivät huutele vammoistaan – lääkärin mukaan moni pelkää leimautumista

Marita Lehtojoki Berliini

Suomen EM-yleisurheilujoukkue supistui jo ennen kisoja muutamalla urheilijalla, kun Tero Pitkämäki jäi pois eturistisidevamman takia, Oskari Mörö pitkään vaivanneen vatsaviruksen vuoksi ja Anne-Mari Hyryläinen jalkavaivojen takia.

Itse kisoissa Annimari Korte ja Wilma Murto sairastuivat poskiontelontulehdukseen.

Urheiluliittoon palkatun koordinoivan urheilulääkärin Tanja Komulaisen mielestä sairastuneita on "normaali määrä" kisoihin nähden.

Nyt pitäisi seurata, minkälaisia vammoja esiintyy, jotta asioihin osattaisiin reagoida.

Komulaisen on tarkoitus saattaa urheilija–valmentaja-pareja ja terveydenhuollon ammattilaisia yhteen. Seuraava askel on päästä vammojen hoidosta niiden ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi fysioterapia pitäisi saada osaksi päivittäistä valmennusta.

–Olisi ideaali tilanne, jos urheilijan käytettävissä olisi oma lääkäri, fysioterapeutti ja muita asiantuntijoita, esimerkiksi ravitsemusasiantuntija. Urheiluliiton resurssit eivät vain valitettavasti riitä niitä tarjoamaan niitä joka urheilijalle.

Komulaisen mukaan sanonta, ettei urheilija tervettä päivää näe ei ole ihan klisee. Nytkin on mukana urheilijoita, jotka eivät vaivoistaan paljon huutele.

–Monet eivät leimautumisen pelossa kerro, jos heillä on joku vaiva. Nytkin he urheilevat vammaisina, eivätkä tahdo tuoda esille, millä konstilla suorituksensa tekevät. Urheilijoita kohtaan toivoisi vähän enemmän armoa tässä asiassa.

Entisenä huippu-urheilijana Komulainen tietää, mistä puhuu. Hän toteaa, että esimerkiksi kiekonheittäjä Sanna Kämäräisen paluu kilpakentille on aivan uskomaton juttu.

Kämäräisen selkä leikattiin välilevyn pullistuman vuoksi joulukuussa 2015. Selkä on pilannut kaksi vuotta heittäjän urasta, kun Kämäräisen kuntoutus epäonnistui peräkkäisinä kesinä.

Yleisurheilijoille tyypillisiä ovat selkävaivat, lihasvammat, rasitusmurtumat ja jännevaivat. Rasitusmurtumat ovat tyypillisiä varsinkin nuorille urheilijoille, koska heidän luustonsa on vanhempia herkempi niitä saamaan.

Aitureita vaivaavat usein lonkkavammat. Komulainen ei osaa sanoa, onko se sattumaa vai jotakin muuta, että niitä on ollut tavallista enemmän.

Komulainen toivoo, että urheilijat olisivat ongelmatilanteissa yhteydessä häneen.

–Kenenkään ei pitäisi jäädä murehtimaan vammojaan yksin. Jollen pysty itse tekemään asialle mitään, voin ainakin ohjata eteenpäin.

Komulainen on tarkoitus olla yhteydessä jokaisen urheilijan kanssa ja käydä esimerkiksi vammatilanteet läpi.

Myös urheilijoiden psyykkisessä valmennuksessa on Komulaisen mielestä parantamisen varaa. Se on lisääntynyt, mutta on urheilijan oma valinta, käyttääkö sitä.

–Nuoret eivät aina ajattele tarvitsevansa psyykkistä valmennusta. Sitäkin on tarjolla laaja kirjo. Urheilijoiden tulisi tietää näiden psyykkistä valmennusta antavien tausta, että he osaisivat valita oikeanlaisia toimijoita, jotka tietävät, mistä puhuvat.

Suomen joukkueen keskuudessa on monesti jyllännyt joku infektio. Nytkin kaksi on sairastunut poskiontelontulehdukseen. Komulaisen mukaan tarkoituksena on selvittää, mikä pöpöjä aiheuttaa ja on aiheuttanut aikaisemmin.

Myös mieskävelijöiden nesteenimeytymisvaikeudet tulivat yllätyksenä. Komulaisen mukaan urheilijat ovat eri tavalla herkkiä kuumuudelle.

–Tästä saatiin hyvää kokemusta ensi vuoden Dohan MM-kisoja ajatellen.