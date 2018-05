Urheiluhallinnossa moni kääntää katseensa, vaikka tietää dopingista, uskoo Venäjän dopingin paljastanut Richard McLaren

Raiko Häyrinen STT, Helsinki

–Mitä hän tekee?

Richard McLaren keskeyttää vastauksensa haastattelukysymykseen ja katsoo Helsingin Pörssitalon takahuoneeseen vaivihkaa saapuneeseen naiseen. Tämä on avannut eteensä läppärin ja pitelee korvallaan puhelinta.

–Anteeksi, oletteko te lehdistöä? McLaren kysyy.

Nainen selittää kuuluvansa Pörssitalossa pidettävän välimiesoikeusseminaarin – jossa McLarenkin juuri esiintyi – järjestäjiin ja poistuu pahoitellen häiriötä. Kun asia on selvinnyt, McLarenin suu leviää hymyyn.

–Minun täytyy olla tarkkana. Kun näin hänen ottavan esiin puhelimen, tulin epäluuloiseksi, McLaren nauraa.

Tällaiseksi tekee Venäjän dopingskandaalin tutkiminen. Kanadalainen juristi McLaren kuului Richard Poundin kolmihenkiseen tutkimusryhmään, joka joulukuussa 2015 räväytti yleisurheilumaailman silmille kansainvälisen yleisurheiluliiton korruption ja venäläisten dopingin.

Niinpä McLaren sai keväällä 2016 Maailman antidopingtoimistolta Wadalta pyynnön johtaa tutkintaa koko Venäjän urheilun dopingista. Syynä olivat Moskovan antidopinglaboratorion entisen johtajan Grigori Rodtshenkovin antamat haastattelut, joissa hän kertoi, miten Sotshin talviolympialaisissa 2014 dopingnäytteitä vaihdettiin puhtaisiin.

McLaren julkaisi raporttinsa ensimmäisen osan kesällä 2016 ja toisen osan joulukuussa 2016. Raportti dokumentoi Venäjän huiman dopingohjelman, josta hyötyi yli tuhat venäläisurheilijaa.

Mitä McLaren odotti sitten tapahtuvan?

KUKA Dopingtutkija Richard McLaren Kanadalainen juristi McLaren (s. 1945) on tutkinut riippumattomana selvitysmiehenä USA:n yleisurheilijoiden dopingia (2000) ja dopingia baseballissa (2007). Hän kuului Richard Poundin johtamaan kolmihenkiseen Maailman antidopingtoimiston Wadan tutkimuskomiteaan, joka selvitti dopingia ja korruptiota yleisurheilussa (2015). Wada pestasi McLarenin tutkimaan Venäjän dopingia alkukesällä 2016. Tutkinnan käynnistivät Moskovan antidopinglaboratorion entisen johtajan Grigori Rodshenkovin USA:ssa antamat haastattelut, joissa hän paljasti venäläisten urheilijoiden testinäytteiden manipuloinnin Sotshin 2014 olympialaisissa. Heinäkuussa 2016 McLaren julkaisi Venäjä-raporttinsa ensimmäisen osan. Wada vaati koko Venäjän joukkueen sulkemista Rion olympialaisista, mutta Kansainvälinen olympiakomitea KOK jätti asian lajiliitoille ja lopulta runsaat 270 venäläisurheilijaa kilpaili Riossa. joulukuussa 2016 McLaren julkaisi Venäjä-raporttinsa toisen osan, jonka mukaan Venäjällä toimi 2011–2015 valtiojohtoinen dopingjärjestelmä, johon osallistui yli tuhat urheilijaa. McLaren esiintyy 2017 parhaan dokumenttielokuvan Oscarilla palkitussa "Icaruksessa", joka kertoo muun muassa Venäjän dopingista. KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach sanoi viime syksynä, ettei ole nähnyt elokuvaa.

–Minun tehtäväni ei ollut esittää suosituksia jatkotoimista. Minun tehtäväni oli tarjota tosiasiat, joiden pohjalta Wada ja KOK tekisivät päätöksensä. Siinä kävi juuri kuten odotinkin, McLaren kiertää kysymyksen.

"Ei oikein toimi"

Selvittäjäksi pyydetty henkilö siis teki tehtävänsä. Mutta KOK ei saanut aikaan johdonmukaisia päätöksiä McLarenin keräämien tietojen pohjalta.

KOK:n löysä linja huipentui heti Pyeongchangin olympialaisten jälkeen, kun se hyväksyi Venäjän takaisin helmoihinsa, vaikka Venäjä ei ollut luovuttanut Moskovan antidopinglaboratorion testitietoja eikä myöntänyt valtiojohtoista dopingjärjestelmää.

Tämä on kiristänyt KOK:n ja Wadan välejä. Se nostaa myös pintaan dopingjärjestelmän pitkäaikaisen eturistiriidan: miksi urheilujärjestöt ovat edelleen osallisina dopingvalvonnassa?

KOK asettaa puolet Wadan hallituksesta ja rahoittaa antidopingtoimistoa. Toimiiko Wadan nykyinen hallintomalli?

–Se ei oikein toimi. Se pitäisi uudistaa, McLaren sanoo.

Hän muistuttaa, että Wadan hallintomalli syntyi käytännöllisenä ratkaisuna Wadan perustamisvaiheen rahapulaan viime vuosituhannen lopulla. Rahoitus ja hallituspaikat jaettiin puoliksi KOK:n ja hallitusten välille.

–Se ratkaisi rahapulan, mutta hallitusten edustajat vaihtuvat tiheään eivätkä he ole kovin hyvin perillä dopingasioista. Niinpä urheiluihmiset ja hallitusten edustajat ottavat kovastikin yhteen.

KOK on nostamassa jalkeille uutta, riippumatonta testaustoimistoa Independent Testing Agencya (ITA). KOK:n puheet itsenäisemmästä dopingvalvonnasta eivät vakuuta McLarenia.

–Se ei ole todellisuudessa riippumaton. Se on kiinni KOK:n helmassa tavalla, jolla Wada ei ole. Wadan hallintoa pitää uudistaa, mutta se on silti parempi kuin KOK:ssa kiinni oleva ITA. Wadan täytyy keksiä keino päästä eroon KOK:n rahoituksesta ja KOK:n kritiikistä silloin, kun päätökset eivät miellytä KOK:ta.

Urheiluhallinnossa jyllää korruptio

Omien etujen ja elämäntavan säilyttäminen kiinnostavat McLarenin mukaan liian monia urheiluhallinnossa työskenteleviä ihmisiä enemmän kuin dopingin vastainen taistelu.

–Urheilun hallinnossa on liikaa ihmisiä, jotka ovat valmiita kääntämään katseensa sivuun, koska he saavat matkustaa ensimmäisessä luokassa, asua viiden tähden hotelleissa ja käydä urheilutapahtumissa. Heidän päivätyönsä ei mitenkään voisi kattaa tällaista elämäntyyliä, jota he elävät urheilujärjestöissä, McLaren sanoo.

Hän kertoo esimerkin 2000-luvun alusta, jolloin hän tutki amerikkalaisyleisurheilijoiden C.J. Hunterin ja Marion Jonesin dopingia.

–Eräs korkea-arvoinen USA:n yleisurheiluliiton virkailija sanoi minulle: minua ei kiinnosta mitä te teette, kunhan ette vie meidän luontaisetujamme!

McLarenin mukaan urheiluun kuuluva vaikenemisen kulttuuri erottaa dopingin tutkimisen muusta viranomaistutkinnasta.

Pukuhuoneessa voi tapahtua mitä vain

–Urheilun julkilausumaton sääntö on, että se mitä pukuhuoneessa tapahtuu, jää pukuhuoneeseen. Se opitaan hyvin nuorena, ehkä jo 6–8-vuotiaana. Ja asenne, että jos urheilija jää kiinni dopingista, urheilija kiistää, kiistää ja kiistää. Se voi auttaa selviytymään tilanteesta, kun taas tunnustaminen ei auta. Tämä vaikenemisen kulttuuri opitaan nuorella iällä, McLaren sanoo.

Monet suuret dopingpaljastukset ovat alkaneet ilmiantajien todistuksista. McLarenin mukaan jokaisella ilmiantajalla täytyy olla voimakas motivaatio rikkoa vaikenemisen laki.

McLaren kuului amerikkalaiseen välimiesoikeuteen, joka käsitteli testosteronista kärynneen pyöräilijän Floyd Landisin ensimmäistä valitusta. Landis polki ensimmäisenä maaliin kesän 2006 Ranskan ympäriajossa, mutta jäi kiinni testosteronista. Kukaan ei tuolloin arvannut, että Landis pyyhkisi mukanaan tuloslistoilta Lance Armstrongin, tuolloin kaikkien aikojen menestyksekkäimmän maantiepyöräilijän.

–Landis kiisti, kiisti ja kiisti, ja käytti yli kaksi miljoonaa dollaria puolustukseensa, mutta hävisi. Tuolloin, 2008–2009, alkoi näyttää siltä, että Armstrong teki paluuta kisoihin ja se ärsytti Landisia. Hän tiesi, että osa Armstrongin rikkeistä oli vanhentumassa ja se motivoi hänet ryhtymään ilmiantajaksi.

"He pudottivat pallon siinä kohtaa"

Kun McLaren kesällä 2016 julkaisi Venäjä-raporttinsa ensimmäisen osan, hän sai osakseen arvostelua siitä, että aiheutti valtavan kiireen Rion olympialaisiin pyrkivien venäläisurheilijoiden anomusten käsittelyssä.

–Wadan ajatus oli, että raportoin ennen Rioa, koska on parempi tietää jo ennen kisoja, mitä on tekeillä. KOK kritisoi minua siitä, mutta olen pahoillani, en työskennellyt KOK:lle vaan Wadan toimeksiannosta, McLaren sanoo.

Kiire aiheutti Rioon yli 270 venäläisurheilijan tulvan, vaikka KOK sulki Venäjän joukkueena Riosta. Venäläisurheilijoiden anomuksia käsitteli kolmihenkinen KOK:n paneeli, johon kuulunut Claudia Bokel on jälkikäteen myöntänyt, että kiireen ja puuttuvien tietojen takia olympialaisiin pääsi venäläisiä ilman uskottavaa testaushistoriaa.

Ennen helmikuisia Pyeongchangin talviolympialaisia KOK:lla oli taas kiire venäläisten kanssa. Heti McLarenin julkaistua ensimmäisen raporttinsa kesällä 2016 KOK oli nimittänyt Denis Oswaldin ja Samuel Schmidin johtamaan omia tutkimuskomiteoitaan. Niiden piti selvittää samoja asioita kuin McLaren – mutta perustuen "dokumentoituihin, riippumattomiin ja puolueettomiin todisteisiin".

Työ tuli valmiiksi vasta joulukuussa 2017. Ja taas oli kiire olympialaisten kolkuttaessa parin kuukauden päässä.

–He pudottivat pallon siinä kohtaa, McLaren sanoo.

McLaren kertoo, että hänen tutkimusryhmänsä oli töissä joulunpyhät 2016 antaakseen tutkimusapua KOK:n omalle tutkimuskomitealle.

–Heillä oli valtava määrä tietoa käytössään joulukuussa 2016, mutta he eivät ottaneet yhteyttä ja pyytäneet tapaamista ennen kuin kesäkuussa. Heidän raporttinsa perusteella näyttää siltä, että he eivät juurikaan tehneet itsenäistä tutkimusta, vaan luottivat meidän hankkimiimme tietoihin, McLaren sanoo.