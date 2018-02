TV5:n olympialaisten jääkiekkolähetykset ovat sillisalaattia, jossa kukaan ei ennätä sanoa mitään – Yksi vahvuus niissä silti on

Mikko Gynther Alma Media

Nämä olympialaiset ovat televisioinnin osalta poikkeukselliset, koska tv-oikeudet on jaettu kaupallisen Discoveryn ja Ylen kanssa. Miesten jääkiekko-ottelut näkyvät vain Discoveryn omistamilla ilmaiskanava TV5:llä ja Eurosportilla sekä Eurosport Playerilla.

Miten TV5 on rakentanut kiekko-ohjelmansa? Katsoimme ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelun Suomi–Etelä-Korea tarkalla silmällä.

Ennakkostudio

Pituus:

Lähetys alkoi kello 13 eli tunti ja 10 minuuttia ennen peliä.

Kokoonpano:

Kotipään studiota vetää Juhani Henriksson, joka on tuttu monista urheilulähetyksistä. Asiantuntijoina ovat entinen NHL-tähti Teemu Selänne ja ex-liigapelaaja Tuomas Grönman. Selänne debytoi näissä tehtävissä, Grönman on nähty monissa muissakin kiekkolähetyksissä. Kanavalla on studio myös Etelä-Koreassa. Siellä studiota johtaa niin ikään urheiluohjelmista tuttu Minna Korkka. Asiantuntijoina ovat entinen NHL-pelaaja Tuomo Ruutu ja valmentaja Alpo Suhonen.

Mistä puhutaan:

Pääpaino on Etelä-Koreassa. Selänne muistelee Etelä-Korean apuvalmentajaa Richard Parkia, jonka kanssa hän pelasi NHL:ssä. Siitä Selänne ja Grönman jatkavat spekuloimalla, millä tavalla aasialainen jääkiekko voi kasvaa olympiaturnauksen myötä.

Myös Korean päässä oleva studio tarttuu isäntäjoukkueeseen. Siellä mietitään, miten Etelä-Korean maajoukkue pärjäisi SM-liigassa. Suhonen muistuttaa, että Korean joukkue on ainoana valmistautunut näihin kisoihin useamman vuoden ja että kanadalaisuus näkyy kotijoukkueessa.

Itse tulevaan otteluun tartutaan ensimmäisen kerran kello 13.25. Ennakointi alkaa keskustelulla Leijonien kokoonpanomuutoksista. Tähän teemaan palataan vielä hetki ennen ottelua kummassakin studiossa.

Pudotuspeliottelun pelilliseen puoleen tartutaan ensimmäisen kerran puoli kahdelta. Suhonen kertoo, että Leijonilta vaaditaan viisikon nopeutta, laadukkaita syöttöjä ja yhtenäistä peliä.

Tätä ennen Selänne ja Grönman ovat kerranneet, miltä Leijonien peli näytti alkulohkossa. Videon avulla käydään ylivoimapelin toimivuutta läpi.

Mitä muuta oli:

Kaaviopsyko-nimisessä osuudessa urheilupsykologiksi kouluttautunut Grönman kertoo, miltä pudotuspelikaavio näyttää.

Kotipään studiossa kommentoidaan katsojien twiittejä lyhyesti.

Jethro Rostedt kyselee eteläkorealaisilta, mitä he tietävät Suomesta. Suurin osa ei ymmärrä kysymystä, mikä synnyttää vaikutelman, että osiossa halutaan vain naureskella eteläkorealaisten englannin kielen taidolle.

Ennakkostudiossa näytetään kaikkiaan peräti kahdeksan inserttiä Rostedtin osuuden lisäksi: esitellään kanavan asiantuntijat, muistellaan vuoden 2002 olympiaturnausta, kerrataan Suomen esityksiä alkulohkossa, kysytään Oskar Osalan tunnelmista, kerrotaan Etelä-Korean jääkiekon historiasta, näytetään Etelä-Korean maalivahdin Matt Daltonin parhaita torjuntoja, haastatellaan Daltonia ja lisäksi Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki kertoo joukkueen tuoreimmat tunnelmat.

Yleisvaikutelma:

Lähetyksessä poukkoillaan nopeaan tahtiin studiosta toiseen, selostamoon, kaukalon laidalle, tv-insertteihin tai mainoskatkolle. Ennakkostudiossa ei pysähdytä keskustelemaan edes toviksi jostain tietystä asiasta.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Elina Paasonen

Ottelun aikana

Juha Valvio kertoo havaitsemistaan asioista joukkueiden vaihtoaitioiden välissä. NHL:stä kopioitu tapa ei tuo juuri lisäarvoa lähetykseen.

Molemmilla erätauoilla on pelaajahaastattelut. Sen jälkeen Korean päässä olevat asiantuntijat kertovat nopeasti mielipiteensä erästä. Lisäksi käydään maalit läpi videoiden kera. Pelillisiin asioihin ei juuri takerruta, vaan kommentit ovat enemmän yleisluontoisia. Myös kotipään studiossa annetaan lyhyet kommentit.

Toisella erätauolla Suhonen ja Ruutu pääsevät kumpikin kaksi kertaa ääneen, mutta kommentit ovat lyhyitä. Kotipään studiossa Selänne sanoo, että Korea on ollut yllättävän hyvä ja uskoo, että Leijonien pelaajat painottavat pukukopissa malttia. Grönman ei ennätä sanoa mitään.

Mainoskatkot

Ennakkostudion aikana on kolme mainoskatkoa, jotka kestävät yhteensä viisi ja puoli minuuttia.

Erätauoilla mainoskatkot ovat pidempiä. Kummallakin erätauolla on kaksi mainoskatkoa. Ensimmäisellä erätauolla mainostauot kestävät yhteensä noin seitsemän ja puoli minuuttia, toisella erätauolla seitsemän minuuttia. Erätauon pituus on 15 minuuttia, joten aikaa keskustelulle ei juuri jää.

Selostus

Formuloista tuttu Oskari Saari toimii pääselostajana ja selostaa Suomen ottelut – niin myös Etelä-Korea-pelin.

Saari on ammattimies ja loistaa myös jääkiekon selostajana. Hän eläytyy, mutta ei huuda liikaa. Hän tunnistaa riittävällä tavalla eri pelitilanteita.

Saari ja kommentaattorina toimiva entinen NHL-puolustaja Kimmo Timonen näyttävät löytäneen toimivan kemian nopeasti. Yhteispeli sujuu moitteetta sopivan huumorin säestämänä. Jos kiekkofanit jotain muistavat tästä turnauksesta, niin Timosen hersyvän, savolaisen naurun, jonka hän päästää ilmoille usean kerran ottelun aikana. Ei kuitenkaan niin, että se häiritsisi katsojaa.

Timonen osaa avata yksittäisiä pelitilanteita. Pelin taktiseen puoleen hän voisi puuttua enemmän.

Tuomio

Ottelun aikainen selostus ja kommentointi on TV5:n kiekkolähetysten parasta antia. Siinä kanava ei häpeä MTV:lle tai Ylelle. Studio-osuus on niin täyteen ahdettu ja täynnä tähtiä, että kukaan ei ennätä loistaa.