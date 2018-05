Tutkimus on selvittänyt, minkä sanan Antero Mertaranta sanoo useimmin – Kuinka usein se kuullaan kiekkopelissä tänään?

Tapio Neva

Urheiluselostajat ovat olleet koko kansan tuntemia draamataiteilijoita Martti Jukolan, Paavo Noposen ja Pekka Tiilikaisen ajoista lähtien. 2000-luvun tunnistettavin selostajaääni kuuluu Antero Mertarannalle. Hän on selostanut kaikki jääkiekon MM-kisat vuodesta 1995 lähtien eli nyt Mertarannalla on menossa MM-turnaus numero 24. Hänen selostuksensa kuullaan C Morella.

Mertarannan asemaa kansallisena äänitaiteilijana kuvastaa se, että hänen selostuksistaan on tehty musiikkiversioita ja myös yksi pro gradu -tutkielma. Netta Kivimäen tekemä ja vuonna 2015 Joensuun yliopistossa hyväksytty gradu käsitteli Mertarannan jääkiekkoselostuksissaan käyttämiä metaforia.

Tutkimusotantaan kuuluneissa selostuksissaan Mertaranta käytti eniten (78 mainintaa) moottoriajoneuvoihin ja liikenteeseen liittyviä vertauksia. Näitä olivat muun muassa neljällä sylinterillä, uusi vaihde silmään, jarrut päälle, polttoaine, puolivaloilla, diesel, karauttaa kiville, turboruuvi, ylikierrokset, seilata, trafiikki, veneen pohjatappi irtoaa, kuskin paikalla ja ralli.

Toiseksi eniten (61) löytyi rakentamiseen liittyviä metaforia: muuri, paaluttaa, tukipilari, kulmakivi, seinä, betoniosasto, purkaminen, takapiha ja klipsi (hakanen, nipistin).

Sotaterminologia jäi ehkä hieman yllättäen vasta sijalle kolme (56). Sotasanastoa edustivat rykmentti, rintama, reservi, soturi, sotaratsu, telaketjuosasto, sytytyslanka, ruuti, tulittaminen, pommi, miina, tykki ja jytinä.

Mikä on yleisin sana, jota Mertaranta selostuksissaan käyttää?

Jälleen.

Ilta-Sanomat laski, että Mertaranta käytti viime keväänä Suomi-Slovenia-ottelussa 58 kertaa jälleen-sanaa. Jo selostuksen aloitusvirke oli enteellinen:

–Jälleen Suomi lähtee mielenkiintoisesti pelaamaan tätä peliä.

Jääkiekon MM: Puolivälierä Suomi–Sveitsi, MTV3 ja C More klo 21.10