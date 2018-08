Tuntematon suomalaissuuruus sai harvinaisen kutsun huippukisaan: "Osasin odottaa sitä"

Esa Maaranen

Suomen golfin ykköspelaajaksi noussut Mikko Korhonen, 38, ei lähde takki auki kauden viimeiseen suurturnaukseen PGA Championshipiin Bellerive Country Clubille St. Louisiin. Pitkän uransa aikana suomalainen ei ole pelannut koskaan aikaisemmin yhtään ammattilaiskilpailua Yhdysvalloissa.

–Jos läpäisisin cutin ja saisin pelata kaikki neljä kisakierrosta, se olisi hieno juttu. Toivottavasti lyönneissä ei ole liikaa ruostetta, Korhonen kertoo ennen turnauksen alkua.

Jo 121-vuotta vanha kenttä perustettiin vuonna 1897 ja siellä pelataan kolmatta kertaa major-turnaus. Bellerive Country Clubin kenttä on peräti 6 901 metriä pitkä ja sen par-luku on 71. Torstaina käynnistyvä PGA Championship on jo sadas.

–En tiedä kentästä oikeastaan mitään muuta etukäteen kuin että se on puistomainen, jatkaa Korhonen.

Korhonen on vasta toinen suomalainen, joka on saanut kutsun yhteen kauden neljästä major-turnauksesta. Ennen häntä vain Mikko Ilonen on pelannut golfin kaikissa suurturnauksissa: Mastersissa, US Openissa, British Openissa ja PGA Championshipissä.

–Sähköpostilla saapunut kutsu ei tullut puskista. Osasin odottaa sitä, kun pääsin sadan parhaan joukkoon golfin maailmanlistalla.

Silloin, kun Korhonen sai kutsun Yhdysvaltoihin, hän oli maailmanlistalla sijalla 98. Nyt sijoitus on pudonnut muutamalla pykälällä. Korhosen nousu lajin eliittiin on tapahtunut pikkuhiljaa. Vielä viime kauden lopussa hän oli sijalla 246.

Noni, tääl ollaan..😅 Siistin kuvan olivat löytäneet, tosta on aikaa!🤣 Makee mesta ja kerholla tietty #ilmastointi ✔️✔️ #35lämmintä pic.twitter.com/HcDr9u0huF — Mikko Korhonen (@Karhanen) 5. elokuuta 2018

Pitkä ura

Ammattilaisuransa mies aloitti 24-vuotiaana neljätoista vuotta sitten. Ensiksi Korhonen pelasi seitsemän kautta Euroopan haastajakiertueella Challenge Tourilla ja sen jälkeen peliura on jatkunut yhtä pitkään Euroopan Tourilla.

Läpimurtonsa 38-vuotias Korhonen on tehnyt tällä kaudella. Ensimmäinen voitto tuli Itävallassa kesäkuussa ja takana on myös yksi kakkos- ja kolmostila. Tällä hetkellä hän on Euroopan listalla sijalla 42.

–Irish Openin jälkeen minun oli pakko lähteä tauolle, koska bensa oli lopussa. Kärjessä ja hännillä pelaaminen on kuluttavaa. Kun olet johdossa, olet koko ajan huomion keskipisteessä. Jos taas olet joukon peränpitäjien joukossa, sinun pitäisi pelata koko ajan paremmin. Kahdenkymmenen paikkeilla ei ole paineita, Korhonen sanoo.

Heinäkuun Irish Openin jälkeen Korhonen on ladannut akkujaan Suomessa ja valmistautunut loppukauden urakointiin.

–Tavoitteena on olla kauden lopussa 60 parhaan joukossa Euroopassa ja päästä pelaamaan kiertueen viimeisen suuret kisat. Seuraavaksi pelaan Euroopan Tourilla Tshekeissä elokuun lopussa.

Vielä muutama vuosi sitten Korhonen tunnettiin tasaisena pelaajana, joka pelasi parin pintaan tai muutama lyönnin sen alle. Tällä kaudella tulokset ovat muuttuneet ja tuloskortista on löytynyt paljon myös kutosilla alkavia kierroksia. Itävallassa hänen voittotuloksensa oli ̶ 16.

Mikä on muuttunut?

–Ei oikeastaan mikään. Lyöntikeskiarvo on laskenut hieman ja viheriöosumia on tullut lisää. Puttasin aikaisemmin epätasaisesti. Viime talvena laitoin puttini kuntoon. Se on kai se suurin syy, että tulokset ovat parantuneet, Korhonen vastaa.

Yhdysvaltoihin Korhonen matkusti viime viikonloppuna yhdessä caddiensä Karri Kakon kanssa, joka on ammattipelaaja Roope Kakon veli. Korhosen ja Kakon yhteistyö on jatkunut vuosia.

–Tulemme hyvin toimeen toistemme kanssa ja se sopii minulle, Korhonen toteaa vielä.

Janne Tarmio

Lindell kiersi 59 lyönnillä

Kaikki golfin neljä major-turnausta pelannut Mikko Ilonen järjesti kolmelle juniorille ikimuistoisen päivän Vierumäen Finnish Challenge –turnauksen proam-kisassa keskiviikkona.

–Tarkoitus oli voittaa kisa ylivoimaisesti, mutta joukkueemme voitti vain lyönnillä, Ilonen hauskuutti yleisöä voittopuheessaan.

Kilpailutaukoa pitävä lahtelainen aikoo katsoa käynnistyvää PGA Championship –kisaa ja seurata Mikko Korhosen peliä.

–PGA Championshipissä on yksi suuri ero muihin major-turnauksiin verrattuna. Sen järjestävät ammattilaiset ammattilaisille ja se on tasapuolinen kaikille pelureille.

–Juttelin Korhosen Mikon kanssa viime torstaina ja perjantaina. Kaikki oli kunnossa. Vielä viime vuonna hän ei olisi ehkä lähtenyt kisaan. Mikolla on hyvät mahdollisuudet menestyä, Ilonen jatkaa.

Aamupäivän proam-kilpailussa tehtiin golfhistoriaa. Oliver Lindell kiersi ensimmäisenä suomalaisena kentän takatiiltä 59 lyönnillä. Kierroksen aikana hän teki yksitoista birdietä ja yhden eaglen ja tulos oli ̶ 13.

Korhonen lähtee avauskierrokselleen torstaina kello 17.02 yhdessä J.J. Spaun ja Shawn Warrenin kanssa. Viasat ja Viaplay näyttävät turnauksen suorana suomeksi selostettuna.