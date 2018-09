Tuntematon Kimi Räikkönen on Kari Hotakaisen mainio kuvaus formulakuskista, josta moni on jo pitkään janonnut lisää tietoa

Noora Takamäki Aamulehti

Sisävessatta kasvanut lapsi ja nuori, jonka perhe eli kädestä suuhun kulkien yhdessä ympäri maita ja mantuja kahden lapsen karting-harrastuksen viemänä. Hiljainen ja töksäyttelevä bilettäjä, jonka ensimmäinen avioliitto kariutui, eikä vähiten juuri perisuomalaiseen kännäämiseen. Onnen uuden vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa löytänyt isä, jolle lasten hyvinvointi on kaikki kaikessa.

Tämän tiesimme Kimi-Matias Räikkösestä ennen Kari Hotakaisen Tuntematon Kimi Räikkönen -tietokirjaa (Siltala 2018), kuten kirjoittaja itse teostaan sen alkusanoissa kuvaa.

Mutta mitä uutta Hotakainen osaa meille valottaa 38-vuotiaasta, etäiseksi jääneestä formulakuskista, Jäämiehestä, jonka mielestä ”hienointa olisi, jos voisi ajaa formula ykkösiä tuntemattomana”?

Paljonkin, ja samalla ei ihan hirveästi. Vaikka kirjassa on muutama hersyvä paljastuskin, on sen luettua tunne, että tämän kaiken olisi voinutkin tietää, jos olisi katsonut tarpeeksi tarkasti. Harva kuitenkaan on katsonut.

Räikkösen persoona avautuu

Vielä joitain vuosia sitten Räikkösen julkisuuskuva, niin työn kuin vapaa-ajankin osalta, esitteli meille hiljaisen ja juron miehen, joka riehaantui vain viinan voimalla.

Kirjaa varten haastattelut vaimo Minttu, veli Rami, äiti Paula sekä lukuisat työn puolesta Räikköseen tutustuneet, kuten hänen asiainhoitajansa Sami Visa, managerikaksikko (isä ja poika) David ja Steve Robertson sekä fysiovalmentaja Mark Arnall toistavat sanaa lojaali. Samalla he maalaavat Räikkösestä selvästi aiempaa myönteisemmän kuvan.

Hotakainen ja Räikkönen ovat tulleet kirjantekoprosessin aikana läheisiksi. Se ei varsinaisesti näy kirjan sivuilla, mutta todennäköistä on, ettei Räikkönen kelle tahansa olisi avautunut kuten Hotakaiselle.

Avoimuus ja lempeys ovat puolia, jotka ovat alkaneet hiljalleen näkyä myös julkisuudessa. Siksi kirjan isoin paljastus onkin se, miten hersyvä huumorintaju Räikkösellä on.

Kun Hotakainen kiertää Räikkösen seurassa kirjan teon merkeissä, tunnustaa kirjailija olevansa hieman lentopelkoinen. Räikkönen pahoittelee ja kertoo, ettei kyseisen lentokoneen mallissa toinen siipi toimi kunnolla. ”Hän kuitenkin uskoo, että olen elänyt hienon elämän, josta voi minun iässäni jo tyynesti luopua”, Hotakainen kirjoittaa.

Tunteiden kirjo uppoaa myös muille kuin penkkiurheilijoille

Hotakaisen omintakeinen – lakoninen, mutta niin purevan humoristinen – kerronta sopii täydellisesti kertomaan vähäsanaisen Kimi Räikkösen tarinan. Lukija ei voi olla hymähtelemättä, kun Hotakainen kertoo Räikkösen tupakoinnista. ”Olen mä junnuna polttanut pari vuotta, mutta en vakituisesti uran aikana. Paitsi aika paljon kännissä on tullut vedettyä, ja olenhan mä ollut aika usein kännissä.”

Tunteiden toiseen äärilaitaan puolestaan mennään, kun muistellaan joulun alla 2010 äkillisesti aivoverenvuotoon 56-vuotiaana kuollutta Kimi Räikkösen isää Matti Räikköstä. Isän ja pojan välillä oli ollut juuri ennen riitaa, joka jäi selvittämättä. Asian keskeneräisyys lyö lukijan kasvoille ja musertaa.

Tuntematon Kimi Räikkönen on teos, joka Hotakaisen tarinankertojan taitojen vuoksi uppoaa muillekin kuin urheilusta kiinnostuneille, sillä se tarjoaa koko tunteiden kirjon onnesta suruun ja häpeästä epätoivoon. Formulafaneille kirja on ehdoton lukukokemus, vaikka intohimoisimmille moottoriurheilun kuninkuusluokan seuraajille osa tarinoista voikin olla tuttuja. Kyseessä on kiistämättä vuoden tärkein henkilö- ja urheilutietokirja, jossa ainoastaan loppu jättää kliseisyydessään toivomisen varaa.