Tuhat uutta jääkiekkokaukaloa, 300 miljoonaa talvilajien harrastajaa – Kiina hamuaa talviurheilumahdiksi hallituksen päätöksellä

STT Helsinki

Kun Kiinan kommunistinen puolue päättää jotakin, oksat, männynkävyt ja muut esteet saavat väistyä. Se näkyy talviurheilussa, johon Kiina puhaltaa jättipalkeilla ilmaa Pekingin 2022 talviolympialaiset tähtäimessään.

Kiinassa ei ole talviurheiluperinteitä – ensimmäinen kiinalaisurheilijan kultamitali talviolympialaisista tuli Salt Lake Citystä 2002, ja talvilajien harrastajamäärät ovat olleet jättivaltion mitassa mitättömiä.

Mutta Kiinassa perinteet voidaan polkaista pystyyn yhdellä mahtikäskyllä.

Suomesta jäähdytystekniikkaa Kiinan talviurheiluvallankumoukseen

Viime marraskuussa Kiinan hallitus ilmoitti, että 300 miljoonaa kiinalaista tutustutetaan talviurheiluun ennen Pekingin talviolympialaisia.

–Olen kuullut isoja lukuja Kiinasta, Jokerien puheenjohtaja Harry Harkimo sanoi avatessaan Helsingissä seuransa järjestämän seminaarin Kiinan talviurheilubisneksestä.

Yksi noista isoista luvuista on 150 miljardia dollaria. Sen verran Kiinan ennakoidaan investoivan talviurheiluun vuoteen 2025 mennessä.

Kiinaan on tarkoitus rakentaa tuhat uutta jääkiekon sisäkaukaloa nykyisten 154:n jatkoksi ja satoja hiihtokeskuksia.

Näiden lukujen perässä suomalaiset yritykset rynnistävät Kiinaan kilpaa kanadalaisten, itävaltalaisten ja saksalaisten kanssa.

Kiinan presidentin Xi Jinpingin viimevuotisella vierailulla Suomessa sovittiin, että vuosi 2019 on suomalais-kiinalaisen talviurheiluyhteistyön vuosi. Suomalaisyritysten tietä Kiinaan tasoittamaan on perustettu talviurheiluvientiohjelma, jota johtaa Suomen Pekingin-suurlähetystön kaupallinen neuvos Kimmo Siira.

–Kiinassa on maailman suurimmat rakennusfirmat, niiden kanssa ei kannata lähteä kilpailemaan. Mutta suomalaiset pystyvät tuomaan projektiosaamista ja teknologioita kuten jäähdytystekniikkaa jäähalleihin tai hiihtoputkiin, Siira sanoi.

Kymmenkertaistaminen tavoitteena

Urheilu on muutakin kuin hallien ja hiihtoputkien rakentamista. Länsimaisia yrityksiä ja urheilubrändejä kiinnostaa maailman suurimman keskiluokan muodostama kuluttajamarkkina. Konsulttiyhtiö McKinsey on arvioinut, että Kiinan keskiluokkaisten kotitalouksien määrä on kasvanut jo 116 miljoonaan, kun vuosituhannen alussa luku oli kaksi miljoonaa.

–Kiinalaiset käyttävät noin prosentin tuloistaan hyvinvointiin ja urheiluun. Maan johdon tavoite on kymmenkertaistaa tämä luku ja lisätä kulutusta, Siira kertoi.

Jalka- ja koripallo vetää, jääkiekko laahaa

Länsimaissa talvilajien suurimmat katsojamäärät kerää jääkiekko. Kiinassa se on pärjännyt toiveitaan heikommin, vaikka KHL laajeni 2016 Kiinaan Kunlun Red Starin perustamisen myötä, ja Kings ja Canucks pelasivat viime vuonna ensimmäisen NHL-näytösottelun Kiinassa.

–Se ei ole ihan mennyt sillä lailla kuin olisi toivottu, Kunlunin tavoin KHL:ssä pelaavan Jokerien toimitusjohtaja Jukka Kohonen myönsi.

Jalka- ja koripalloilu ovat saaneet Kiinasta ison jalansijan sekä harrastajamäärissä että katsojamäärissä mitattuna.

–Kaikkialla maailmassa on loputon urheiluviihteen tarjonta, ja erityisesti Kiinassa, Kohonen sanoi.

NBA-koripalloliigan tv-katsojamäärät Kiinan kanavilla lasketaan parhaimmillaan kymmenissä miljoonissa, ja myös Valioliiga on saanut mittavan jalansijan. Kori- ja jalkapallo ovat myös iskeneet internetin kautta Kiinaan.

–Jääkiekon medianäkyvyys Kiinassa on toistaiseksi osoittautunut pieneksi pettymykseksi. Me odotimme, että valtiolliset kanavat tukisivat vähän vahvemmin (KHL-)jääkiekkoa, mutta vähän marginaaliin se on jäänyt, Kohonen sanoi.

Kunlunin puheenjohtaja Zhao Xiaoyu myönsi, että talviurheilukulttuurin rakentaminen on paljon hitaampaa kuin pelkkä hallien rakentaminen.

–Se kestää sukupolvia.