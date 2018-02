Tottenham teki kovan tempun Juventuksen vieraana – maalitykki Kane osui jälleen

Lauri Lehtinen Aamulehti

Brittiseura Tottenham aloitti jalkapallon Mestarien liigan pudotuspelit karmeimmalla mahdollisella tavalla.

Juventus-hyökkääjä Gonzalo Higuain näytti osaamistaan ja viimeisteli kaksi osumaa ensimmäiseen yhdeksään minuuttiin. Etenkin ensimmäisen peliminuutin täytyttyä syntynyt kuviopeli vapaapotkusta ja Higuainin upea viimeistely saivat torinolaisyleisön villiintymään.

Tottenham oli vaikeuksissa.

Juventuksen raudanluja puolustus oli päästänyt ennen Spurs-kamppailua viimeiseen 16 otteluunsa vain yhden maalin. Tottenham, Valioliigan vitonen, teki kuitenkin lähes mahdottomasta mahdollisen.

Maalitykki Harry Kane kavensi Mestarien liiga -kauden seitsemännellään. Kun argentiinalaiskärki Higuain epäonnistui villin avauspuolikkaan lopulla avopaikassa ja rangaistuspotkussa, Tottenham sai saumansa. Tanskalaistähti Christian Eriksen tasoitti pelin 2–2:een 72. peliminuutilla vapaapotkusta.

Kun ottelu päättyi 2–2 (2–1), yhtäkkiä Tottenham lähteekin hyvistä asetelmista kotiotteluunsa, neljännesvälierien toiseen osaotteluun.

Iso ottelu Madridissa

Futisviihteen taso ei laske keskiviikkoiltana. PSG vastaan Real Madrid – Neymar vastaan Cristiano Ronaldo.

PSG on hävinnyt tällä kaudella Ranskan Ligue 1:ssä vain kaksi ottelua ja Mestarien liigan alkulohkossa pariisilaismahti voitti viisi kuudesta ottelustaan maalierolla 25–4.

Madridilaisten kausi on sujunut toiseen malliin. Joukkue on Espanjan La Ligassa katastrofaalisesti neljäntenä. Arkkivihollinen Barcelona on jo 17 pisteen päässä ja päävalmentaja Zinedine Zidane on saanut vastata työpaikkaansa liittyviin kysymyksiin jo tovin.

Madridin ongelmana on ollut heikko puolustuspeli. Real on päästänyt vähintään yhden maalin La Ligassa seitsemässä ottelussa putkeen.

