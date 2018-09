Tottenham-luotsi vertasi joukkuettaan lehmiin – Video: kaksi huikeaa osumaa masensivat "lehmien" illan Mestarien liigassa

Lauri Lehtinen Aamulehti

Tiistai-ilta oli tunteikas Interin kannattajille. 18-kertainen Italian mestari palasi jalkapallon Mestarien liigaan kuuden ja puolen vuoden tauon jälkeen.

13. maaliskuuta vuonna 2012. Tuosta päivästä alkaen milanolaiskannattajat olivat odottaneet seuransa paluuta.

Tiistaina tuo paluu tapahtui San Sirolla, samalla stadionilla, jolla Marseillen hyökkääjä Brandao upotti lisäajan maalillaan kuusi ja puoli vuotta sitten Interin toiveet jatkopaikasta.

Milanon tiistai-illassa oli paluun, mutta myös revanssin tuoksu. Serie A:n hallitseva maalikuningas Mauro Icardi tykitti 85. minuutilla 1–1-tasoitusmaalin Tottenhamin verkkoon ja uruguaylainen keskikenttäpelaaja Matias Vecino sai kotiyleisön räjähtämään riemusta lisäajalla.

Vecinon puskumaali syntyi 92. peliminuutilla – tismalleen samalla minuuttilukemalla, jolla Brandao osui Marseillelle vuonna 2012.

Icardin kova laukaus:

Vecinon voittomaali:

Inter aloitti ottelun väkevästi ja illan tärkeys näkyi sen pelaajien otteista. Voitto oli riemukas, tunteikas ja tärkeä Luciano Spallettin joukoille.

Samaa ei voi sanoa Tottenhamin tappiosta.

Mauricio Pochettinon valmentama ryhmä oli viime kaudella kolmas Valioliigassa ja selvisi Mestarien liigassa alkulohkosta jatkoon. Tältä kaudelta odotettiin paljon, mutta joukkue on Valioliigassa kahden ottelun tappioputkessa ja sijalla kuusi.

Tappiot Watfordille ja Liverpoolille toivat kritiikkiä sekä joukkueelle että maaleitta jääneelle tähtihyökkääjä Harry Kanelle. Pochettino on saanutkin puolustaa tähteään.

–Harry on niin helppo kritisoitava. Meidän valmentajien, joukkuekavereiden ja fanien on syytä kiittää häntä, argentiinalaisluotsi lausui ennen Inter-kohtaamista.

Pochettino herätti hilpeyttä, kun hän vertasi Inter-peliä edeltäneessä lehdistötilaisuudessa joukkuettaan lehmiin. Argentiinalaiselta kysyttiin hänen joukkueensa Mestarien liiga -kokemuksen merkityksestä tulevissa europeleissä.

–Kokemus on kokemusta, mutta jos et käytä sitä ja lisää mukaan intohimoa, motivaatiota ja järkeä, et pääse pitkälle, Pochettino aloitti.

–Tilanteemme on sama kuin lehmällä, joka 10 vuoden ajan näkee jokaisena päivänä junan menevän ohitseen tismalleen samalla kellonlyömällä. Vaikka kysyisit lehmältä, koska juna menee seuraavan kerran ohitsesi, se ei osaa vastata oikein.

–Jalkapallo on samanlaista. Intohimo, motivaatio, asenne, ympäristö ja monet muut asiat voivat auttaa sinua aivan yhtä paljon kuin kokemus.