Tommi Evilän kolumni: Urheilutapahtuma, josta Usain Bolt pomppasi ison maailman tietoisuuteen, käydään Tampereella – millainen on suomalaisten tilanne?

Tommi Evilä

Sydäntalvea elellään. Jäät kantavat, lumipeitettä on saatu maan eteläisiinkin osiin ihailtavaksi asti ja jengi kisaa sisähalleissa yleisurheilukisoissa hihattomissa.

Intohimo sopinee kuvaavaksi sanaksi edellä mainittua väkeä mieleen piirrellessä. Intohimosta kumpuaa himo ja himosta mieleen tulee nälkä ja nälästä nuoruus. Nälkäisiä nuorukaisia onkin hallikisoissa nähty – Arttu Korkeasalo on saatellut kuusi kiloa painavan kuulan ikäluokkansa SE-lukemiin, Saga Andersson upeilee ikäluokkansa seivästilastossa sijalla 2. maailmassa ja Samuel Purola nopeimpana 60 metrin matkalla!

Lakonisesti todeten – todella kovia juttuja.

Heillä ja monilla muilla ikäisillään (1999–2000-syntyneet) nälkä aloitti eksponentiaalisen kasvamisen 2016, kun Suomen Tampere sai järjestettäväkseen alle 20-vuotiaiden MM-kilpailut yleisurheilussa. Nyt, kun noiden valtavien bileiden – kyllä, junnut suhtautuvat kisoihin ultimaattisena juhlahetkenä – realisoitumiseen on noin 150 päivää aikaa, on hyvä hetki miettiä: millainen kilpailu on kyseessä, mitä on vielä tehtävissä, jotta menestyminen maksimoidaan ja onko menestymisellä väliä.

Maailman suurimmasta urheilutapahtumasta 2018 on kyse, jos asiaa lähestyy eri kansallisuuksien lukumäärän kannalta.

Tampere "harjoitteli" 2003 ja 2013 kansainvälisten kisojen järjestämistä, ja nyt edessä on todellinen testi. Vastaavista kisoista ovat aikoinaan pompanneet ison maailman tietoisuuteen muiden muassa Jelena Isinbajeva ja Usain Bolt, joten jos haluat nähdä tulevat tähdet ennen kuuluisuutta – nyt on siihen sauma.

Tämän ikäluokan urheilijoilla harjoittelu on vielä määräpainotteista, toki laadukasta sellaista. Metaboliset prosessit ovat vahvasti anabolisella puolella, kunhan vaan hyrisevälle koneelle oikeanlaista energiaa syötetään. Kehittyminen parhaimmillaan tapahtuu seuraavasti: kun rautaa katsoo, niin voima tarttuu ja kun solmii piikkarin nauhat, nopeus kehittyy.

Supistuvan kudoksen vamma ei kesää vielä pilaa, mutta hermoston kanssa näissä oloissa tulee olla tarkkana.

Mutta se menestyminen.

Kaikista alle 20-vuotiaista suomalaisista MM-mitalisteista aikuisten vastaavalla tasolla mitalin on pystynyt nappaamaan tasan yksi urheilija.

Yksi.

Tilasto paranee hieman, jos tarkastellaan niitä nuorten MM-mitalisteja, jotka ovat kyenneet nousemaan aikuisten arvokisafinaalitasolle vähintään ulkoratojen EM-kisoissa.

Jos suomalaista ei Tampereella podiumilla nähdä, kyseessä ei tällöin välttämättä ole huono asia tulevaisuutta ajatellen. Mutta ajatellaan niin, että kehitys kehittyy ja uuden kulttuurin luominen lähtee Ratinasta liikkeelle – kaikki mahdollisuudet siihen näillä lahjakkailla nuorillamme on.