Todellista lauantai-illan huumaa Herningissä: Leijonat kieputti Kanadaa lähes historiallisin numeroin ja tuhannet fanit juhlivat katsomossa

Tapani Salo Herning

Suomi varmisti voitolla paikkansa torstaina pelattaviin puolivälieriin. Suomen sijoitus B-lohkossa ratkeaa lohkon kahdessa jäljellä olevassa ottelussa Saksaa (sunnuntaina) ja USA:ta (tiistaina) vastaan. Lohkovoittokin on Suomen ulottuvilla,

Suomen suurin voitto Kanadasta MM-jäällä on vuoden 2006 MM-kisoista Riiasta. Silloin Leijonat nuiji Kanadan pronssiottelussa 5–0.

Syytä olikin, sillä lauantai-illan veroista huumaa on harvoin tarjolla Kanadan kustannuksella.

Katsomossa oli tuhansia suomalaisfaneja. He lauloivat ja tanssivat etelämaalaiseen tyyliin lehtereillä.

Kisaohjelma

Sunnuntain pelit

A-lohko:

klo 17.15 Ranska–Tshekki

klo 21.15 Sveitsi–Ruotsi

B-lohko:

klo 17.15 Norja–USA

klo 21.15 Saksa–Suomi

Televisio:

Suomen ottelu näkyy ilmaiseksi MTV3:lla ja maksullisella C More Sport 1 -kanavalla. Muut ottelut näkyvät C Moren maksukanavilla.