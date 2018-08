Tiistai on suuri suomalaispäivä EM-Berliinissä – Tässä on Suomen joukkueen jokerikortti: "Tilanne näyttää erittäin hyvältä"

Mikko Gynther Aamulehti

Yleisurheilun EM-kisat jatkuvat Berliinissä tiistaina aamulla. Päivä on suomalaisittain mielenkiintoinen, sillä se alkaa 50 kilometrin kävelyllä, jossa Aku Partanen on yksi suosikeista. Miesten kävelyssä ovat suomalaisista mukana myös Jarkko Kinnunen ja Aleksi Ojala sekä naisten kävelyssä Tiia Kuikka.

Aamulehden toimittaja Tapani Salo ja Iltalehden toimittaja Santtu Silvennoinen ennakoivat videolla päivän suomalaisia:

–Ensimmäinen päivä meni suomalaisilta sen verran pahasti vihkoon, että nyt tarvitaan piristysruiske. Jos kävelykin menee pieleen, ei hyvältä näytä, Salo sanoo.

Tiistaina urheilee toista kymmentä suomalaista. Yksi mielenkiintoisimmista nimistä on estejuoksija Topi Raitanen.

–Hän on hyvässä valmennuksessa ja hänellä on hyvät pohjat ja aika hyvä tilanne. Hän on saanut valmistautua näihin kisoihin hyvin. Tilanne näyttää erittäin hyvältä, mutta, mihin se riittää, on toinen kysymys, Salo toteaa.