Tiistai-illan lentopallokummajainen Sastamalassa: kauhua ja erikoisia käänteitä

Jari Perkiö, Mikko Husa

Ei kai vaan? Sastamalan lentopalloyleisö kalpeni kauhusta avauserän viimeisessä pallossa, kun Vammalan Lentopallon kapellimestari Mikko Esko jäi keskirajan ylittäneen Ville Heiskasen jalkoihin ja lyyhistyi kentän pintaan.

Siinä vaiheessa ehdittiin siunailla jo ensi viikonlopun cup-huipennusta ja ennen kaikkea tulevia Mestarien liigan kamppailuja.

Kaikki olivat hetken peloissaan, kauhuissaan ja tuohduksissaan.

Jopa kylmähermoisen Olli Kunnarin pannu alkoi porista. Tulistunut laituri kävi sättimässä Pielaveden Sammon yleispelaajaa verkon läpi.

Kaikkien onneksi uhkaavasta tilanteesta selviydyttiin pelkällä säikähdyksellä.

Esko nousi kohta ylös ja pystyi pelaamaan normaalisti koko kamppailun.

Se oli suuri huojennus VaLePalle ja koko Suomen lentopalloilulle.

Erikoisia käänteitä

Loppujen lopuksi Eskon piti urakoida täydet viisi erää erikoisia käänteitä sisältäneessä liigakamppailussa.

VaLePan 3–2 (25–22, 22–25, 25–21, 23–25, 15–10) -voitto oli odotettu, mutta tapahtumien kulku ei.

VaLePa nousi ensimmäisessä erässä kuuden pisteen takaa voittoon. VaLePa menetti toisen erän seitsemän pisteen johdon jälkeen.

VaLePan valmentaja Sami Kurttila joutui muuttamaan täysin peluutussuunnitelmaansa tiistai-illan kummajaisessa.

Kamppailun aloittaneet Urpo Sivula, Jacob Guymer ja Niko Suihkonen hyytyivät vaihtopenkille toisessa erässä.

Tilalle vaihdetut Anssi Vesanen, Markus Kaurto ja Erik Sundberg hoitivat urakan loppuun.

Etenkin Sundberg nousi isoon rooliin. Ruotsalaislaituri tappio palloja peräti 70 prosentin tehoilla ja kokosi saldon 16/+13.

Kunnari oli kuitenkin kentän kiistaton kuningas. Hän sisuuntui toisen erän lopun penkityksestä ja otti sen jälkeen ohjat omiin käsiinsä. Laituri tehtaili kaikkiaan 22 pistettä.

Liikaa virheitä

Rantaperkiön Isku joutui taipumaan vieraskentällä miesten Mestaruusliigassa. Oululainen Etta oli parempi lukemin 3–1 (25–23, 26–28, 25–20, 25–19).

Päävalmentaja Oskar Muurisen mukaan Isku pelasi kolme erää hyvää lentopalloa.

–Jo kolmannen erän lopulla aloimme sortua helppoihin virheisiin. Se söi meitä. Omiin virheisiin se kaatui, Muurinen manasi.

Virheitä joukkue teki erityisesti hyökkäyspelissä.

–Virheherkkyys on nyt ensimmäinen kehityskohde. Hyökkäyspeliin on saatava kärsivällisyyttä.

Hyvää Muurisen mielestä oli se, että vastaanotto ja torjuntapeli olivat aikaisempaa paremmassa iskussa.

Kuka ottaa vastuun?

Akaa-Volleyn päävalmentaja Lauri Tihinen oli pettynyt mies hävityn miesten Mestaruusliigan Hurrikaani-ottelun jälkeen.

Hurrikaani oli parempi kotikentällään Loimaalla 3–0 (25–15, 25–17, 25–19).

–Karua oli, meidän vastaanottomme murskattiin todella pahasti. Muuten olisimme olleet ottelussa mukana, Tihinen puhisi.

Tihisen pika-analyysin mukaan loukkaantuneena olevan Joni Mikkosen ja Ranskaan lähteneen Antti Poikelan poissaolo näkyi julmasti.

–Näin ei saisi olla, enkä haluaisi sitä sanoa, mutta muiden pitäisi ottaa vastuuta, kun sitä on tarjolla. Siinä mielessä tämä oli myös valmentajien epäonnistuminen. Emme ole saaneet valmistettua miehiä vastuuseen.

Jotain hyvääkin Tihinen pelissä näki.

–Tietysti isot antavat nousijajoukkueelle toisinaan köniin, mutta tärkeää on, että me taistelemme ja sitä me teimme kolmannessa erässä. Periksi ei siis anneta.

Lisätoivoa antaa tuore hankinta, brasilialainen laituri Ivan Luiz Fagundes Walter. Tihisen mukaan hän on jo matkalla kohti Sastamalaa.

Walter tekee ensiesiintymisensä kotiottelussa 11. tammikuuta, jos pelioikeudet saadaan hoidettua ja mies itse on kunnossa.