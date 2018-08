Tietoa uransa jatkosta odottava Kimi Räikkönen ei usko, että vuodet ovat vieneet vauhtia: "En koe, että niin olisi tapahtunut vielä minulle"

Mikko Gynther Aamulehti

Kimi Räikkösen F1-tulevaisuudesta ei saatu varmistusta vielä torstaina Monzan osakilpailun alla.

Räikkösen jatkolla Ferrari-tallissa on spekuloitu pitkään. Keväällä hänen tilalleen vietiin kovaa vauhtia Red Bullin Daniel Ricciardoa. Australialainen teki kuitenkin sopimuksen Renault-tallin kanssa. Alkukesästä Räikkösen korvaajaksi nostettiin Sauberilla ajava Charles Leclerc. Ferrarin nuori suojatti on ajanut tulokaskaudellaan vakuuttavasti.

Räikkönen on kuitenkin ajanut tasaisen hyvin, minkä ansiosta moni sisäpiirilähde on alkanut pitää hänen jatkosopimustaan todennäköisimpänä vaihtoehtona.

Räikkönen sai luonnollisesti vastata uteluihin jatkosta, kun hän osallistui kuljettajien lehdistötilaisuuteen Monzassa torstaina.

–Jossain vaiheessa se luonnollisesti selviää. Teidän täytyy jutella tallin kanssa. Se ei ole minusta kiinni, eikä se ole viime kädessä minun päätökseni, Räikkönen sanoi.

Räikkönen täyttää lokakuussa 39 vuotta. Hän on varikon vanhin kuljettaja. Räikkösen toinen pesti Ferrarilla (kaudesta 2014 eteenpäin) on sujunut ailahdellen, mutta tämän kauden auto on sopinut hänelle. Räikkönen on osoittanut, että hän pystyy tuomaan Ferrarille tärkeitä merkkimestaruuspisteitä.

Räikkösen uralle on ollut tyypillistä, että kun auto käyttäytyy juuri niin kuin hän haluaa, hän on todella nopea. Muussa tapauksessa Räikkönen voi hävitä tallikaverilleen selkeästikin.

–Ajan samalla tavalla kuin kymmenen vuotta sitten. Ajan ainakin omasta mielestäni ihan hyvin. Se riittää minulle, Räikkönen sanoi.

Räikkösen edellisestä voitosta on kulunut yli viisi vuotta. Hän oli ykkönen kauden 2013 avauskisassa Australiassa, kun hän ajoi vielä Lotuksella. Palkintosijoja on kuitenkin tippunut. Tällä kaudella Räikkönen on ollut kolmen joukossa kahdeksan kertaa, eli yhtä monta kertaa kuin mestaruudesta taisteleva tallikaverinsa Sebastian Vettel.

Kun Räikkönen voitti maailmanmestaruuden kaudella 2007, hänellä oli tässä samassa vaiheessa kautta yhtä monta palkintosijoitusta.

–Ihmiset sanovat, että kuski menettää nopeutta vanhetessaan, mutta en koe, että niin olisi tapahtunut vielä minulle.

Monza tarjoaa Räikköselle herkullisen tilaisuuden kasvattaa jatkosopimuksensa todennäköisyyttä. Kyseessä on Ferrarin kotikilpailu, jota Ferrari ei ole pystynyt voittamaan sitten kauden 2010. Huippunopealla radalla moottorin merkitys korostuu, minkä takia Monza on ollut erityisen sopiva Mercedekselle. Tällä kaudella Ferrari on onnistunut kehittämään voimayksikkönsä samalle tasolle Mercedeksen kanssa.