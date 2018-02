"Tietenkin toivoisin meidän saavan kunnon vastuksen" – Classicin miehet ja naiset olivat hurjassa maalivireessä, Koovee lähellä maukasta voittoa

Juha Aaltonen, Mikko Gynther

Classic olisi voinut tehdä vaikka 30 maalia, mutta tyytyi lauantaina 16–2-voittoon Jyväskylän 02:sta naisten salibandyliigassa. Myös paikalliskilpailija Koovee voi olla tyytyväinen haettuaan pisteen vieraskentältä. SB-Pro voitti vasta rankkareilla 7–6.

Classic teki maalejaan ryppäissä. Peräti kolme kertaa se teki kolme maalia minuutin sisällä. Välillä meni pitkät tovit ilman maaleja yhtä sarjan heittopusseista vastaan.

–Emme saaneet juuri vastusta. Tietenkin toivoisin meidän saavan jokaiseen otteluun kunnon vastuksen, kovat pelit kehittävät enemmän kuin tällaiset pelit. Mutta miten liigaan saataisiin enemmän kovia pelejä, sen saavat viisaat päättää, sanoi valmentaja Jami Herrala.

Naisten liigassa pelataan vain 18 kierrosta kuuden kuukauden aikana eli rytmi on harva. Esimerkiksi kahdeksan joukkueen kolminkertainen sarja toisi 21 ottelua.

Classic johtaa sarjaa maalieron turvin ennen SB-Prota. Koovee on kolmantena.

Vänttinen iski kolmesti

Classic nappasi 18. peräkkäisen voittonsa miesten salibandyliigassa. Classic kaatoi lauantaina kotonaan SB Welhot maalein 12–5 (2–0, 6–1, 4–4). Ottelu oli jo 11–1 Classicille, kunnes vieraat pääsivät kaunistelemaan numeroita viimeisen kymmenen minuutin aikana.

Classicin ykköskenttä oli jälleen vireessä. Lassi Vänttinen keräsi tehot 3+1 ja koko kenttä iski yhteensä seitsemän maalia.

Classic on jo lähes varma runkosarjan voittaja, vaikka runkosarjaa on jäljellä kuusi ottelua. Ero Nokian KrP:hen on kahdeksan pistettä.