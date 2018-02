Thierry Neuville johtajana Ruotsin MM-rallin päätöspäivään – Muisteli viime vuoden kisaa

STT Torsby

Hyundain Thierry Neuville johtaa Ruotsin MM-rallia ennen päätöspäivää. Belgialaisella on 22,7 sekunnin etumatka Citroenin Craig Breeniin. Kolmantena ajaa Andreas Mikkelsen, joka on jäänyt kärjestä 32 sekuntia.

Esapekka Lappi on parhaana suomalaisena kuudentena, reilun minuutin päässä kärjestä. Hänen Toyota-tallitoverinsa Jari-Matti Latvala on seitsemäntenä ja Fordin Teemu Suninen kahdeksantena. He ovat jääneet Neuvillesta jo yli kaksi minuuttia.

Latvala kärsi päivän loppupätkillä vaihteisto-ongelmista ja ero kärkeen tuplaantui nopeasti.

Tasaista vauhtia Ruotsin lumella pitänyt Lappi on yhdeksän sekunnin päässä Mads Östbergin viidennestä sijasta.

–Suoritus on ollut tasainen läpi rallin. Olen hyvin tyytyväinen, että pystymme tekemään top-5-aikoja lähes koko ajan. Huomiseksi on vielä tiedossa hyvä taistelu, Lappi sanoi MM-ralliradiolle.

Hallitseva maailmanmestari Sebastien Ogier on vasta kymmenentenä. Ogier joutui toimimaan perjantaina aura-autona.

Neuville oli päivän päätteeksi tyytyväinen asetelmiinsa. Hänellä oli vielä päivän puolivälissä vain alle viiden sekunnin johto Breeniin, mutta iltaa kohden belgialainen kiihdytti vauhtiaan ja karisti irlantilaisen kannoiltaan.

–Jo nyt tämä on mennyt paremmin kuin viime vuonna. Erittäin hieno päivä meille. Auto toimi hienosti. Sain mielestäni säästeltyä renkaita hyvin, totesi Neuville, joka viime vuonna ajoi Ruotsissa ulos kärkipaikalta.

Rallissa ajetaan huomenna vielä kolme erikoiskoetta.